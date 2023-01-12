陽光房地產7.48億收購海桃灣商場

鄧成波家族沽尚翹峰商場帳蝕3200萬

市場消息稱，已故「舖王」鄧成波的家族連環沽出商舖及農地，套現2.395億元，兩項目均蝕讓離場。消息指出，鄧氏家族以約2.1億元沽出灣仔尚翹峰1座商舖及停車場，面積約1.82萬方呎，另涉50個車位。據悉，鄧氏2016年以5.642億元買入尚翹峰1至3座商舖及停車場，其中1座商舖及停車場涉約2.43億元，以成交價計，鄧氏家族帳面蝕約3200萬元或14%。另鄧氏家族上月以2950萬元沽出大埔圍頭村一籃子農地，佔地約3.8萬方呎，每方呎地價約776元，鄧氏家族2016年3480萬元購入，帳面蝕約530萬元或約15%。

此外，世邦魏理仕獲委任公開招標出售鵬里資產管理持有紅磡海名軒3樓、5樓及6樓全層（連地下一層3個車位D86、D87及D88），總樓面約7.7萬方呎，市值逾11.55億元，截標日期為下月17日。鵬里2018年向資深投資者林子峰以約11.6億元購入，若以市值出售，帳面將微蝕離場。

[香港地產]