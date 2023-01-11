劉敬華：宏利藉多元化投資抗波動市

過去一年股債齊跌，反映僅持有股票及債券等傳統資產，未必能應對日趨複雜的金融環境。據宏利投資管理的研究顯示，過去傳統資產於投資市場佔主導地位，以2002年9月底至2008年9底時期為例，期內MSCI明晟綜合亞太區指數和道指受惠於經濟暢旺分別升66%及43%，同期美國國庫券平均孳息升至4厘，然而情况於2018年開始逆轉，商品及房地產投資信託（REITs）等非傳統資產表現領先，截至2022年9月底止過去4年標普高盛商品指數累升33%，過去兩年富時EPRA Nareit全球房地產投資信託指數累升4%。

派息收益夠高 減依賴資產增長

鄞子翔指出，去年面對高通脹及急速加息的環境，市場大幅波動，突顯兼具多元、分散及收益投資策略的重要性，若去年持續持有於過去數年表現較佳的增長股及高收益債券，投資組合回報便會直接受股債齊跌衝擊，但如能靈活分散投資，去年於投資組合內加入在高通脹環境下表現較佳的周期性股份及房託，並能適當利用期權策略，便可於去年的波動市况中，減低投資組合的波幅，同時獲取穩定收入。

期權運用得宜 助降風險

宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂（Paul Kalogirou）指出，以收益為本的策略往往具防禦性，自然收益可來自股票股息，或債券票息，甚至運用較簡單的衍生工具策略來獲取，在市况低迷的情况下，如果投資組合的整體派息率中擁有合理，且偏高的自然收益，投資者便可減少依賴資產價值增長。

期權向來被視為風險偏高的投資產品，鄞子翔表示，風險高低視乎如何運用，若利用期權作短線炒賣，風險自然偏高，如果投資期權的目的是為收取期權金，只在持有相關股份的情况下沽售認購期權，以及在持有充足現金的情况下沽出認沽期權，投資風險便會下降，不僅可從買方收取期權金作為額外收益，為投資組合增加穩定收入來源，並可更有紀律地在高位減持相關股票，以及在相關股份處於低位時買入，有助減低投資組合的波幅。當股市大幅上升時，期權金不會太高，若市場走勢如去年般波動，期權金便會提升，儘管今年市場波幅未必能如去年般大，意味期權金收入將不及去年，但預料上半年市况仍會較為波動，期權策略下的紀律性買賣依然重要。

今年上半年仍波動 下半年較樂觀

宏利投資管理環球宏觀策略部聯席主管Sue Trinh預期，今年全球經濟增長將大幅放緩，大部分已發展國家將經歷經濟衰退，而已發展經濟體的需求放緩、通脹上升及美元偏強，將為新興市場的經濟增長帶來阻力，加上利率可能見頂的不確定性，今年上半年環球市場可能會出現一系列更劇烈，並持續更長時間的波動，下半年的市况或較為樂觀，因為逆風可能會減弱。

鄞子翔指出，在此情况下，債券變得吸引，尤其是風險較低的債券，如投資級別較高的券債及美國國債等，因經濟環境轉差，更需着重債券質素，過去十年債券孳息偏低，去年債價受壓，債券孳息升至偏高水平，連低風險的美國國庫券也能提供逾3.5厘孳息，若今年美國經濟放緩速度較市場預期為快，將利好美國國庫券的價格表現。

中線看好中國市場 候調整吸納

至於投資組合內的股票部分，鄞子翔指去年不少周期性板塊，如能源股，已累升不少，今年表現或受經濟及需求增長放緩影響，認為若比較估值，不少增長股如科技股已回到合理水平，部分亞洲的科技股估值更調整至吸引水平，但提醒分散投資的重要性，因不會有一個板塊可長期向好，波動市下更需注重靈活性及分散投資，不要忽視每一個估值合理板塊中的投資機會，認為今年投資者可稍降低組合內的周期性板塊比重，相對提升增長股比重，個別市場方面，中線看好中國市場表現，但近期升勢較急，宜待調整方吸納。

明報記者 劉敬華

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