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瓏碧屆現樓 中高層望開揚市景

【明報專訊】自港鐵屯馬線2021年中全面通車後，作為九龍老區的九龍城，一躍成為港鐵沿線地區，對外交通聯繫更加便利。碧桂園（2007）發展的全新樓盤瓏碧，位處九龍城賈炳達道單邊位置，中高層單位可望開揚市區、九龍寨城公園或九龍仔公園景，景色怡人；項目已屆現樓，準買家可親身體驗項目的交樓配套和景觀質素。瓏碧另一賣點是位處41校網，區內擁有多間名校，相信可吸引家長買家。

明報記者 林可為

攝影 劉焌陶

位處賈炳達道138號的瓏碧，屬單幢式住宅，提供190伙，主打中小型單位，屬開放式至兩房等設計。

位處41校網 名校為鄰

當中實用面積介乎281至354方呎的一房戶提供114伙，佔項目單位總數60%；實用面積213方呎的開放式戶，以及414方呎的兩房戶，各有38伙，同佔項目單位總數20%。上述單位亦內含14個連平台或天台特色戶。

瓏碧另一亮點，是坐落於第41校網，可說是與多間名校為鄰，屈指一數就包括拔萃小學、瑪利諾修院學校（小學部）、喇沙書院及民生書院等，相信吸引家長買家。

閣樓變身戶主休閒小天地

今次參觀的12樓C室現樓示範單位，實用面積281方呎，屬一房設計。內籠設計特色是可以「向高發展」，單位樓層高度約3.45米（逾11呎） ，可利用高樓底優勢，打造閣樓成休閒空間，作為戶主看書、聽音樂、睇風景的「小chill」天地。

單位向東，主要望啟德一帶都會景觀，同時可居高臨下俯覽九龍寨城公園，並遠眺飛鵝山，及有少海景，視野遼闊。

一如坊間新盤的中小型單位，廚房採用開放式設計，但配套家電齊全 ，並附設玻璃儲物櫃，作為戶主的收納空間。可留意是，一房單位的開放式廚房位置，增設一張可收摺的小餐枱 ，方便戶主備餐及用膳，甚至在家工作。至於浴室，雖然沒通風窗，但設有浴室寶。

單位採「三合一」露台設計，即露台、工作平台和冷氣機平台合而為一，擴大戶主的活動空間。另外，分體式冷氣機的機身上，裝設有特色木架 ，除具美化效果，亦可放置植物盆栽。

露台「三合一」設計

擴活動空間

睡房方面，內籠布局方正，可裝置到頂衣櫃。接近落地的玻璃窗，確保房內採光度充足。

至於12樓J室，屬開放式單位，實用面積213方呎，內籠迷你，為提升空間實用性，設計師同樣打造有閣樓，作為戶主寢區，藉以增加室內起居空間。

位於寢區下方的廳區，可放置小巧梳化、茶几和電視櫃等家品，惟開放式廚房未如一房單位般，附設可收摺小餐枱。

單位向西，景觀以聯合道、九龍仔公園為主，同樣開揚怡人，甚至可遠眺九龍站環球貿易廣場ICC一帶，及少許太平山景色。

另一現樓示範單位12樓B室，同屬開放式戶型，內籠佈局與上述同類J室相若，但單位向東，景觀以啟德一帶為主。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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