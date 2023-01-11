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經濟
2023年1月11日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
赤柱豪宅地流標 4標書未達底價 9個月來再現官地被收回 政府：擬適時重售
仲量聯行：新樓累積供應7.9萬伙 需5年消化
新地今年部署推6盤 涉6526伙
傲瀧移民盤1330萬沽 業主料實蝕14%
羅守輝等售灣仔兩商廈 共套逾1億
綠色建築議會推節能改造指南
斬倉股鼎豐持倉大變 北水揸43% 金利豐持倉大減至12% 分析：內地炒家料短炒
大摩上調中國今年GDP增長至5.7%
港股上下波幅僅208點 北水續走資
大行「鬥牛」撐阿里 目標價最高214元
星展料美今年不減息 港全年樓價或跌5%
內地乘用車銷售報喜 按月升31% 14年最佳
澳門推車船票「買一送一」吸港客 濠賭股揚 匯豐：航班續增 料港客迅速反彈
內地上月新增貸款勝預期
標普：違約內房流動性明顯惡化
發改委：企業發境外債改「審核登記」
MSCI：全球ESG投資快速發展
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌四成
龍湖邵明曉擬退休 轉任集團顧問
可口可樂百事涉嫌價格歧視 大型零售商疑獲優惠價 面臨FTC調查
摩通CEO料美息高預期 50%概率加至6厘
世銀大降全球GDP預測 警告存衰退風險
張兆聰：手機設備股當炒 高偉電子未升完
彭藹嬈：台灣今年經濟困難重重
技術取勝：新華保險或下試20元關
劉思明：資金行業亂竄 車股可炒波幅
周顯：江胡時代重臨？
湯文亮：棄用PowerPoint 將成趨勢
瓏碧屆現樓 中高層望開揚市景
位處「小曼谷」不愁美食
劉敬華：宏利藉多元化投資抗波動市
技術取勝：新華保險或下試20元關
【明報專訊】周大福料16.5元初步支持（圖）
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