摩通CEO料美息高預期 50%概率加至6厘

【明報專訊】雖然市場押注聯邦基金利率峰值將在5厘以下，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）預期，美聯儲有五成概率加息至6厘。他表示，市場普遍預期美聯儲把基準利率上調至5厘左右，這預測準確的概率約為50%，而50%的概率是加息至6厘。不過他同時表示，傾向暫緩加息3至6個月，以觀察美聯儲去年加息的全面影響。美聯儲主席鮑威爾昨在瑞典央行發表的講話未有回應官員的鷹派言論，美股3大指數早段窄幅上落。
兩儲銀行長撐加至逾5厘
明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）及三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）此前均表示，聯儲局可能需要加息至5厘以上，並在此水平維持一段時間。博斯蒂克表示，迹象顯示美國工資增長正在放緩，倘周四公布的美國12月消費者物價指數（CPI）亦顯示物價升幅正在降溫，美聯儲可能在2月將加息幅度收窄至四分之一厘。
市場預期美聯儲放慢加息步伐，對冲基金大舉沽空美元。美國商品期貨交易委員會（CFTC）包含8對貨幣兌換（currency pairs）的數據顯示，上周沽空美元的倉位增至30,457份合約，是2021年8月以來最多。掉期合約的數據亦顯示，市場預計聯邦基金利率峰值將在5厘以下，預示利率水平可能已接近終極水平。美匯指數昨晚在103徘徊，較去年9月升至114.8的逾20年高位顯著回落。市場人士開始押注歐洲央行今年的加息幅度大於美聯儲，野村及摩根士丹利也預期美元轉弱，建議長倉歐元。
「網紅股」3B家居虧損增42%
此外，「網紅股」3B家居（Bed Bath & Beyond）（美：BBBY）公布，在截至11月26日的第三財季，淨銷售額按年減少33%至12.6億美元。上季虧損更達3.93億美元，虧損幅度較去年同期擴大42%。該公司稱，將按計劃關約150家門店，並削減人手，目標是減少8000萬至1億美元開支。
3B家居此前警告資金短缺，可能無法繼續經營，正考慮策略性替代方案，包括債務重組及申請破產保護等。《華爾街日報》引述消息人士稱，該公司可能在數周內申請破產保護。不過由於市場揣測該公司可能成為收購目標，其股價周一升35%，昨早段再升約一成。