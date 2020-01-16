摩通CEO料美息高預期 50%概率加至6厘

兩儲銀行長撐加至逾5厘

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）及三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）此前均表示，聯儲局可能需要加息至5厘以上，並在此水平維持一段時間。博斯蒂克表示，迹象顯示美國工資增長正在放緩，倘周四公布的美國12月消費者物價指數（CPI）亦顯示物價升幅正在降溫，美聯儲可能在2月將加息幅度收窄至四分之一厘。

市場預期美聯儲放慢加息步伐，對冲基金大舉沽空美元。美國商品期貨交易委員會（CFTC）包含8對貨幣兌換（currency pairs）的數據顯示，上周沽空美元的倉位增至30,457份合約，是2021年8月以來最多。掉期合約的數據亦顯示，市場預計聯邦基金利率峰值將在5厘以下，預示利率水平可能已接近終極水平。美匯指數昨晚在103徘徊，較去年9月升至114.8的逾20年高位顯著回落。市場人士開始押注歐洲央行今年的加息幅度大於美聯儲，野村及摩根士丹利也預期美元轉弱，建議長倉歐元。

「網紅股」3B家居虧損增42%

此外，「網紅股」3B家居（Bed Bath & Beyond）（美：BBBY）公布，在截至11月26日的第三財季，淨銷售額按年減少33%至12.6億美元。上季虧損更達3.93億美元，虧損幅度較去年同期擴大42%。該公司稱，將按計劃關約150家門店，並削減人手，目標是減少8000萬至1億美元開支。

3B家居此前警告資金短缺，可能無法繼續經營，正考慮策略性替代方案，包括債務重組及申請破產保護等。《華爾街日報》引述消息人士稱，該公司可能在數周內申請破產保護。不過由於市場揣測該公司可能成為收購目標，其股價周一升35%，昨早段再升約一成。

（綜合報道）

[國際金融]