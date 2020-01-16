MSCI：全球ESG投資快速發展

對應相關投資規模達1858億美元

她續指出，以MSCI數據為例，直至2022年第三季全球資產所有者約有4060億美元的資金，當中對應MSCI各類ESG和氣候的指數、並追蹤MSCI ESG股權類ETF的規模便達到1858億美元。

在中國ESG上，她認為雖然有關投資起步較慢，但發展迅速，因ESG主題的投資產品在市場上愈來愈豐富，愈多金融機構開始制定自身的ESG投資政策，加強投資研究能力。當中，上市公司在實現監管和投資者要求，也更加重視ESG的能力和信息披露。她稱隨着中國金融市場開放與國際接軌，中國企業將以ESG為契機，提升自身內部能力，提高企業長期高質量發展和國際競爭力。

另外，MSCI《2023年ESG與氣候趨勢展望報告》提及今年全球多項ESG與氣候的焦點，除了各地制定的披露標準不一、日後能否趨於一統外，愈來愈多上市公司設立淨零排放等氣候目標，但能否真正落實仍待觀察；而銀行和保險行業在貸款或其他投資項目上，如何面對氣候壓力測試；監管機構能否就ESG基金的名稱、分類和信息披露，提高透明度；以及在歐盟要求內部禁售涉及森林砍伐的商品下，高度依賴木材的企業如何提高自身的盡職調查及供應鏈監督，以避免失去歐盟這關鍵市場；以致發達市場男性董事會年齡上升至近60歲，如何平衡董事會成員間的經驗、年齡，以及兼顧董事會的延續性及多元化等。