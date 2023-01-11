內地上月新增貸款勝預期

上月社融規模增1.31萬億 遜預期

據彭博社引述經濟學家分析，預計人民銀行至少在未來幾個月內保持寬鬆的貨幣政策，以幫助經濟復蘇。同時，疫情所帶來的打擊正在減弱，12月底開始，各大主要城市的客流量開始回升，民眾為春節假期出行。

全年表現方面， 新增人民幣貸款21.31萬億元，按年多增1.36萬億元。 另外，去年人民幣存款增加26.26萬億元，按年多增加6.59萬億元。去年社會融資規模增量累計達32.01萬億元，按年多6689億元。社會融資規模存量344.21萬億元，按年增長9.6%。

投行匯豐環球研究報告指出，去年全年社會融資規模存量增速為首次低於10％，為有紀錄以來的低位，主要因防控政策迅速解除，導致的病例激增，整體經濟活動下降。但該行續指出，內地正處於艱難的轉型期，信貸增長放緩表明需要持續的政策支持。

除了社融、新增貸款等，人行昨日亦公布自去年12月起，「流通中貨幣（M0）」含流通中數字人民幣。當中，截至12月末流通中數字人民幣餘額為136.1億元。修訂前流通中貨幣（M0）餘額10.47萬億元，按年增長15.3%，修訂後M0增速同為15.3%。