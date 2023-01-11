澳門推車船票「買一送一」吸港客 濠賭股揚 匯豐：航班續增 料港客迅速反彈

明報記者 鄺海盈

澳門旅遊局向香港居民推出「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，即旅客須在澳門過夜住宿，目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航。當局同時公布，近日入境旅客持續上升，本周一（9日）錄得35,450入境旅客人次，較去年日均上升1.2倍；其中，內地旅客錄得28,771人次，較去年日均增加1倍；香港旅客錄得5769人次，較去年日均飈升3倍。

消息刺激博彩股全線向上，當中持有澳門漁人碼頭的澳門勵駿（1680）升幅最勁，全日升17.5%；其次為主要賭股之一的新濠國際（0200），升6.1%；金沙中國（1928）亦升4.8%。由今年初傳出通關消息，美高梅中國（2282）今年以來已累升26.5%，新濠國際（0200）升幅達24.4%。

今年首8日日均博彩收入勝上月

匯豐發表報告指出，今年截至1月8日，包括兩天新年假期，澳門博彩收入（GGR）錄21億元（澳門元，下同），日均收入為2.63億元，為2019年疫情前收入約三成，亦較12月的1.12億元顯著為好。過往本港遊客佔澳門入境客大約兩成，約五成港人在疫前透過港澳客運碼頭入境。澳門首日恢復渡輪後，來自香港的旅客即錄2000人次，疫前水平為每日1萬人。報告預期渡輪服務恢復令香港旅客更容易前往澳門，料香港旅客可迅速反彈。

此外，摩根大通看好澳門博彩股，澳門「報復性賭博」的情况將會出現在不同市場，包括零售及酒店市場，釋放疫情以來被壓抑的需求。

摩通：偏好金沙銀河永利

摩根大通又認為，博彩股在盈利預期、估值及股價上有良好的上升空間，並首先偏好金沙，其次為銀河（0027），再者為永利（1128）。