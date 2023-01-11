內地乘用車銷售報喜 按月升31% 14年最佳

新能源汽車方面，月內銷售按年升35.1％至64萬輛，按月升6.5％。全年新能源銷量按年升90％至567.4萬輛，全年市場滲透率達29.5％，按年升7個百分點。

另外，上海鋼聯昨日發數據顯示，電池級碳酸鋰每噸現貨均價跌1萬元（人民幣．下同），報49.25萬元，跌破50萬元關口，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等全線下跌。在去年11月上旬，電池級碳酸鋰均價曾高達每噸59萬元的歷史高位。乘聯會秘書長崔東樹早前曾指，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，上游預期調低價格，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，有利於新能源車的盈利壓力的改善。

原料跌價刺激車股做好

原材料價格下跌，消息帶動一眾車股普升，電動車股升勢較明顯，理想汽車（2015）全日升6.8％，蔚來（9866）升6.2％，吉利（0175）升6％，小鵬汽車（9868）升4.4％，比亞迪（1211）升2.9％。 其他汽車股方面， 長城汽車（2333）升3.7％，廣汽（2238）升3.1％。