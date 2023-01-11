經濟

內地乘用車銷售報喜 按月升31% 14年最佳

【明報專訊】乘聯會昨日公布，內地去年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，按年升3％，與11月按年下降9.1%形成「巨大的反差」，12月銷售按月增長31.4%，是2008年以來最強的12月按月增速。累計去年全年銷售達2054.3萬輛，按年仍保持升勢，升1.9％，淨增長38.6萬輛。展望今年1月車市，乘聯會表示，1月只有18個工作日，加上12月乘用車購置稅減半政策退出，以及新能源車補貼退出前已透支1月部分需求，今月車市零售應會回復以往一月常見極度低迷情况。

新能源汽車方面，月內銷售按年升35.1％至64萬輛，按月升6.5％。全年新能源銷量按年升90％至567.4萬輛，全年市場滲透率達29.5％，按年升7個百分點。

另外，上海鋼聯昨日發數據顯示，電池級碳酸鋰每噸現貨均價跌1萬元（人民幣．下同），報49.25萬元，跌破50萬元關口，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等全線下跌。在去年11月上旬，電池級碳酸鋰均價曾高達每噸59萬元的歷史高位。乘聯會秘書長崔東樹早前曾指，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，上游預期調低價格，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，有利於新能源車的盈利壓力的改善。

原料跌價刺激車股做好

原材料價格下跌，消息帶動一眾車股普升，電動車股升勢較明顯，理想汽車（2015）全日升6.8％，蔚來（9866）升6.2％，吉利（0175）升6％，小鵬汽車（9868）升4.4％，比亞迪（1211）升2.9％。 其他汽車股方面， 長城汽車（2333）升3.7％，廣汽（2238）升3.1％。

相關字詞﹕碳酸鋰 新能源汽車 電動車 乘聯會

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