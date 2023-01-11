星展料美今年不減息 港全年樓價或跌5%

上半年旅遊業將明顯增長

對於利率走勢，謝家曦預期，美國聯儲局今年會加息至4.75厘至5厘，即較現時再加息半厘，本港最優惠利率則加至6厘，但美國通脹現仍處於7%，年內減息機會不大。星展預料，今年香港經濟增長3.8%，重返至2019年水平，較預期2022年倒退3.2%大幅反彈。他指旅遊業上半年將有明顯增長，除了因為低基數效應，外地亦對內地客有多項防疫檢疫措施，帶動旅客選擇來港。

預測內地推谷內需政策

內地去年底解除防疫措施，星展香港首席中國經濟師梁兆基認為，上半年內地經濟仍處於復常期，消費在防疫封鎖3年後，需要時間重建信心改變行為，年輕人失業問題亦需時解決，加上近期新冠感染增加影響，認為經濟數據在下半年才會有較明顯的增長。該行近日將公布上修今年中國經濟預測，料增長將逾5%。

梁兆基指出，內地若要內循環穩定復蘇，在生活復常後，需推出大量刺激政策，穩定市場在消費和投資的信心，貨幣政策如減息降準等現時並非最重要。他認為，及後內地會推出大量提高消費信心和投資政策，例如消費補貼等。