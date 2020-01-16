港股上下波幅僅208點 北水續走資

北水通過港股通淨流出8500萬元，為連續3日淨流出，惟較周一減少99.53%。外資通過滬深股通淨流入58.01億元人民幣，較上日減少24.66%，連續第5日流入。

滬深股通淨流入58億

近日因特斯拉（美：TSLA）在中國內地減價促銷拖累的汽車股反彈，理想汽車（2015）升3.81%，不過被北水淨沽2.95億元，被巴菲特在月初沽貨的比亞迪（1211）反彈2.88%，昨日獲北水淨買2900萬元。

重磅科技股昨日在高位走勢平穩，騰訊（0700）微升0.11%，美團（3690）跌1.16%，不過北水昨日分別淨沽5.79億元和4.26億元。呷哺呷哺（0520）遭基金股東大手減持，曾跌9.9%，一度穿配售價，收報9.11元，跌7.79%。圓通國際（6123）快遞盈警，料去年盈利大跌五成，收報2.31元，跌16%。

貝萊德偏好中國股票等新興市場

貝萊德發表報告，對未來12個月中國股票的看法為「中性」。內地經濟重啟，該行預期今年經濟增長可達6%以上，取代美國成為全球增長的驅動力，因此偏好包括中國股票在內的新興市場。不過，因為外國對出口需求下降，將影響中國增長，即使本地經濟活動重啟，水平也不會恢復到疫情前，增長會在經濟重啟結束後回落。另外，該行指政府更嚴格地控制經濟，令中國資產面對更高風險。