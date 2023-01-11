傲瀧移民盤1330萬沽 業主料實蝕14%

喜漾1房售620萬 料實蝕30萬

市區屋苑方面，長沙灣喜漾新錄2023年首宗二手成交；香港置業區域董事方文偉指出，喜漾第1座低層E室，實用397方呎，1房間隔，望市景，單位因有租客居住而未能睇樓，新近以620萬元售出，實呎15,617元；原業主2018年以620萬元購入，帳面平手，惟連同使費，料有機會實蝕約30萬元或5%。

太古城暫錄17宗成交 等同上月74％

受通關帶動，近日大型指標屋苑成交回升；中原區域營業經理王秀芬透露，太古城1月至今暫錄17宗成交，為上月全月23宗的74%，其中齊宮閣低層F室，實用702方呎3房間隔，望園景，以1080萬元易手，實呎15,385元；原業主2016年以1020萬元買入，帳面賺60萬元或6%。

晉環首錄租務成交 兩房呎租46元

租務方面，港鐵黃竹坑站港島南岸第1期晉環，現時已落成入伙，並錄首宗租務成交；市場消息稱，屋苑第1A座低層E室，實用581方呎2房間隔，業主原叫租3.5萬元，減價至2.65萬元租出，即減幅為8500元或24%，實呎租金約46元；業主2021年以約1696萬元一手購入，租金回報約1.9厘。代理消息指，晉環現時約有160個放租盤，1房叫租2萬元起，2房2.6萬元起，3房4.4萬元起，4房則由6.8萬元起。

[香港地產]