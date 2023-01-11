傲瀧移民盤1330萬沽 業主料實蝕14%

【明報專訊】曾獲已故無綫電視前行政主席方逸華等城中名人入市的西貢清水灣豪宅傲瀧，新錄二手蝕讓成交；中原高級分行經理劉國輝表示，傲瀧第21座中層D室，實用903方呎，3房連套房間隔，望園景，原業主叫價1500萬元，累減170萬元或11%後，以1330萬元易手，實呎14,729元；據了解，原業主因移民而減價沽貨，於2017年以1480萬元一手購入，帳面已蝕150萬元，連使費有機會實蝕約210萬元或14%。
喜漾1房售620萬 料實蝕30萬
市區屋苑方面，長沙灣喜漾新錄2023年首宗二手成交；香港置業區域董事方文偉指出，喜漾第1座低層E室，實用397方呎，1房間隔，望市景，單位因有租客居住而未能睇樓，新近以620萬元售出，實呎15,617元；原業主2018年以620萬元購入，帳面平手，惟連同使費，料有機會實蝕約30萬元或5%。
太古城暫錄17宗成交 等同上月74％
受通關帶動，近日大型指標屋苑成交回升；中原區域營業經理王秀芬透露，太古城1月至今暫錄17宗成交，為上月全月23宗的74%，其中齊宮閣低層F室，實用702方呎3房間隔，望園景，以1080萬元易手，實呎15,385元；原業主2016年以1020萬元買入，帳面賺60萬元或6%。
晉環首錄租務成交 兩房呎租46元
租務方面，港鐵黃竹坑站港島南岸第1期晉環，現時已落成入伙，並錄首宗租務成交；市場消息稱，屋苑第1A座低層E室，實用581方呎2房間隔，業主原叫租3.5萬元，減價至2.65萬元租出，即減幅為8500元或24%，實呎租金約46元；業主2021年以約1696萬元一手購入，租金回報約1.9厘。代理消息指，晉環現時約有160個放租盤，1房叫租2萬元起，2房2.6萬元起，3房4.4萬元起，4房則由6.8萬元起。