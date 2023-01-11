經濟
香港地產

新地今年部署推6盤 涉6526伙

【明報專訊】通關效應刺激下，去年在本港累積售出逾2900伙、成2022年「賣樓王」的龍頭發展商新地（0016），部署今年推出至少6個新盤涉約6526伙（見表），當中4盤位處新界、2盤位處啟德。

NOVO LAND第2期料打頭陣

新地副董事總經理雷霆指，香港及內地恢復通關代表全面復常，集團擬新春後率先推出屯門兆康NOVO LAND第2期；而去年已開展推廣宣傳的大埔白石角UNIVERSITY HILL、天水圍天榮站第1期，將緊接登場。至於下半年，新地擬推出元朗The YOHO Hub第C期、啟德跑道區承豐道26號項目、啟德協調道項目。

市况回暖，綜合市場資訊，1月至今整體新盤成交累錄約175宗；昨日市場連錄3宗大額豪宅成交，吸金總額近2.4億元。

澐璟雙破頂 4房逾億沽呎價4.8萬

華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，招標售出第1座20樓A室，實用2088方呎4房戶，連雙車位以逾1.01億元成交、實呎4.84萬元，成交價、呎價再創啟德跑道區樓盤新高，買家採540天成交期。保利置業（香港）銷售及市務部總監朱美儀指，澐璟本周洽購查詢、睇樓量按周皆升三成，證明通關有利樓市。澐璟去年底開售至今累售27伙，套現逾13.6億元。

ST. GEORGE'S 三房呎售4.67萬

信和置業（0083）牽頭、已屆現樓的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，亦沽出第1座7樓B室，實用1841方呎3房戶型，連車位成交價8600萬元，實呎4.67萬元，買家採360天成交期；項目至今累售23伙，套現總額29億元。

路勁（1098）已屆現樓的黃竹坑港島南岸晉環，錄今年首宗一手成交，第1A座36樓A室，實用1205方呎4房戶，成交價5253.8萬元，呎價4.36萬元，成交期120天。

[香港地產]

相關字詞﹕晉環 澐璟 新地 一手成交

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