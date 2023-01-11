仲量聯行：新樓累積供應7.9萬伙 需5年消化

料中小型住宅樓價今年跌10%

仲量聯行指出，截至2022年11月底，待批預售樓花數量達20,579伙，按年增29%；同時，於2022年獲批預售樓花的20,554伙，有約1萬伙未售出；按過去3年，每年平均14,568伙一手私宅銷售宗數推算，市場可能需要逾5年時間，才可消化目前已落成和建築中的未售出單位。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰指出，大部分發展商去年推遲開盤，已開售項目的銷售表現亦疲弱，相信新春後推出的新盤勢將激增，市場需要較長時間消化，而貨尾量上升亦將加劇新盤市場競爭，發展商難免要增加折扣促銷單位。

另仲量聯行研究部執行董事黃志輝指出，雖然內地與香港恢復通關，人才流入會帶來住屋新需求，但短期而言，南向資金流動可能會持續受管控，預期中小型住宅樓價今年將下跌約10%。

今年地舖租金料升5至10%

非住宅方面，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平預料，雖然內地與香港恢復通關，為香港營商環境打下一支強心針，市場情緒於2023年將改善，惟由於全球經濟仍然不穩及融資成本高企，加上不斷上升的寫字樓空置數字，將對寫字樓造成租金下行壓力，預計今年寫字樓租金將進一步下跌最多5%。

另一邊廂，隨着中國內地旅客逐漸回歸，有望支持零售業對商舖的租賃需求和租金增長，尤其是以遊客為主導的零售商戶，預計街舖租金，今年將增長5%至10%。

[香港地產]