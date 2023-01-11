赤柱豪宅地流標 4標書未達底價 9個月來再現官地被收回 政府：擬適時重售

明報記者 甘潔瑩

上述流標地皮位於赤柱環角道、公屋馬坑邨以南，地盤面積25.7萬方呎，指定作「私人住宅」用途，最高可建樓面約48萬方呎，屬區內逾20年最大型地皮，預計可建650伙；因地皮位於山坡，周邊物業大多為低密度住宅，預計將來多數單位可坐擁赤柱灣或舂坎角海景。

政府：不出售地皮因要保障公帑

發展局去年2月公布本財年賣地計劃時，上述地皮是本年度13幅住宅官地中最貴重，市場估值曾高逾131億至236億元，預計每方呎樓面價約2.5萬至4.5萬元，更一度估計可挑戰住宅地王寶座，惟去年底樓市受利淡因素打擊，多幅住宅地皮均以低於市場下限批出，上述地皮在截標前，估值已大跌54%至逾60%，至52.83億至85億元，預計每方呎樓面價約1.1萬至1.8萬元。事實上，除估值大跌外，地皮亦流標收場。地政總署指，政府按既定機制，公開出售賣地計劃內的土地，如沒任何標價，達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售土地，目的是為了保障公帑；底價會在截標當日訂定，以便考慮最新市况。

署方續指，政府不會就投標者出價的考慮作揣測，因為出價需視乎多種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市况，及其企業狀况和發展策略等。政府的目標，是為市場提供穩定和持續土地供應，以回應社會對房屋及經濟用地的需求，目標不會因為個別土地的招標結果，或某個時期的經濟情况而受影響，政府考慮在適當時候重新推售該地皮。

分析：意味財團投標價很低

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指，啟德住宅地早前以低價批出，意味政府可接受的底價，低於市場預期，而是次流標，或意味財團的投標價真的很低。是次流標料對樓市沒有太大負面影響，因為市場已預期發展商出價保守，他亦贊成政府在沒有合理標價時，收回土地。

翻查資料，上述為本財政年度第二幅流標的官地，對上一幅為去年4月截標的屯門青山公路─大欖段住宅地，為首幅設有單位面積下限280方呎的官地，惟流標收場；地皮去年9月再推售，終以46.01億元、每方呎樓面價3,522元售予長實（1113）。

[香港地產]