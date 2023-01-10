英首相與軟銀談判 爭取Arm赴倫敦上市

《金融時報》引述兩名知情人士稱，會議「非常有建設性」。不過消息指，在英美雙重上市的成本高昂，且程序複雜，要說服軟銀是艱巨的挑戰。據稱，安謀赴美上市仍是軟銀的首選，但軟銀沒有排除雙重上市的可能性。

知情人士稱，軟銀可能待稍後市况改善才安排IPO事宜。倘英國政府成功說服安謀同時在倫敦上市，將被視為科技行業對英國市場的信任投票。

瑞士央行料去年蝕1.1萬億

此外，瑞士央行估計，其去年虧損將高達1320億瑞郎（約1.1萬億港元），相當於瑞士預計去年GDP的18%左右，這將會是該央行成立116年來最嚴重的虧損。瑞士央行估計，去年其外匯倉位虧損達1310億瑞郎，瑞郎的倉位則虧損10億瑞郎。有別於多數央行，瑞士央行積極參與股市投資。瑞士央行稱，去年嚴重虧損，意味其不能向瑞士中央及地方政府上繳利潤。

（綜合報道）

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