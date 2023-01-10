辛建國：聚人才、創未來 港金融科技優勢

一個地方如果要發展金融科技甚至要手執牛耳，筆者認為有幾方面先決條件：

一、擁有優質專業人才

自古以來「國家興盛，人才為本」。依靠人才興邦，大力提升地方核心競爭力，從來是不二法門。政府的「搶人才」計劃，也正是人才戰略，是作為實現新經濟和社會發展的重中之重。

為豐富香港的金融科技人才庫，政府於2020年委託數碼港推行「在職金融從業員金融科技培訓計劃」，共吸引逾1200名金融服務從業員參與，加深他們對金融科技的了解，並促進在金融行業的應用。

此外，政府於2020年中推出了「抗疫基金金融科技人才計劃」，向合資格金融科技企業提供12個月的薪酬資助，以創造最多1000個全職職位。

二、完備金融科技生態圈

香港處於國家重點發展的大灣區，是一個高度數碼化的國際金融中心，擁有世界級的金融及科技基建、超過九成智能手機滲透率、超過九成半寬頻滲透率、健全的監管環境，並背靠國家得到豐富的營商機遇和資金支持，是擁抱金融科技發展的優秀條件。

此外，政府於2021年推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，鼓勵金融機構伙拍金融科技企業就創新金融服務產品進行概念驗證測試，實在是推動金融業持續創新的好策略。

三、政府前瞻性戰略

除了電子支付、網絡安全與數據私隱是香港近年熱門的金融科技發展範疇，筆者認為數據分析（Data Analytics）及人工智能（AI）將會是重點發展技術，並大有機會成為改變金融服務業的關鍵。政府需要設定未來5至10年路線圖，確立中長期目標如何發展這些金融科技，例如吸納及培育這些範疇的人才。在大灣區內，香港作為金融中心實在有能帶領大灣區的金融科技發展。這樣需要政府加強與大灣區城市的戰略合作，例如頂尖技術交流及金融知識分享。

大專院校宜增行業培訓課程

政府於去年10月尾發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針，向全世界表達一同探索金融創新的承擔和決心，期待更多金融科技和虛擬資產業界人才匯聚香港。

最後，筆者希望各大專院校提供更多金融科技培訓課程，而政府可以積極鼓勵業界與學界及金融科技專業團體合作，為大專學生提供金融科技實習機會，以及提升業界對金融科技的認知，我相信香港在金融科技將會走得更前更遠。

亞洲金融科技師協會副主席

[辛建國 金科育律]