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經濟
2023年1月10日星期二
涂國彬 投資先機
投資策略
摩笛唱好睇146元 阿里炒高9% 指受惠監管鬆綁 3年來首列科網首選
科網領軍 港股漲396點半年新高
澳門旅客大增 濠賭股全線升
高盛料MSCI中國指數再升15%
人幣升破6.8關 大行對後市樂觀
巴菲特再減持比亞迪套2億
逾半企業稱政府吸才措施欠全面 總商會籲招攬中層管理人員 兼放寬輸入外勞
陳茂波：不少龍頭科企研港設總部
吉利去年銷量增8%未達標
《金融時報》：中央落閘禁飲食檢測股上市
鼎豐主席再減持 大股東同遭斬倉
高盛周三起裁員3200人 08年海嘯後最多 波及核心交易銀行部門
Tesla內地車主抗議 不滿減價促賠償
英首相與軟銀談判 爭取Arm赴倫敦上市
張兆聰：內地全力谷經濟 美東汽車看俏
涂國彬：金價年內重上2000美元
辛建國：聚人才、創未來 港金融科技優勢
何民傑：澳門免檢測通關 濠賭股前景看俏
技術取勝：海豐20元有沽壓
交付逾月頻死火 Tesla卡車淪笑柄
劉思明：人民幣強勢 A股ETF可取
周顯：騰訊反貪腐 方向正確
湯文亮：2019社運救香港
今年潛在推售新樓4萬伙 九龍最多 鐵路盤佔1.2萬伙 啟德14項目涉近8600伙
凱玥首錄成交 海景4房戶呎價撲5萬
豐胸店創辦人2638萬沽海典居 升值76%
建華再斥3380萬 購荃灣街市舖
華懋元朗「順福糧倉」次季開幕
涂國彬：金價年內重上2000美元
【明報專訊】2023年的開局，全球金融市場樂觀者暫時佔優，畢竟之前一年困擾大家的因素，目前正陸續消退。
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