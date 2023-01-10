吉利去年銷量增8%未達標

【明報專訊】吉利（0175）公布未經審核的去年12月和全年的銷量為14.6萬及143萬部，分別按年跌8%及升近8%。雖然集團去年的汽車銷量按年有所增長，但比較去年年初定下的全年銷售目標165萬部，僅完成約87%，未達標。