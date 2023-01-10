人幣升破6.8關 大行對後市樂觀

中國重新開放助匯價轉強

昨日在岸人民幣曾升值最多1%，升至6.76元，收報6.7818，升0.68%。離岸人民幣曾升值最多0.94%，升至6.7662元，截至晚上11時半報6.7748，升0.82%。人民幣中間價較上日調升647個點子，報6.8265元，但較市場預期偏弱44點子。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，上周美國公布非農就業報告，反映工資通脹正在緩解，市場對美國加息預期減弱。美匯指數重回103水平，其他貨幣包括人民幣在內一同轉強。中國重新開放，市場預期經濟或呈V形反彈，並恢復信心。他預計，A股有資金流入，料升勢會繼續。不過仍視乎美元弱勢維持的時間，美國數據繼續帶來不確定因素，加上市場預期2024年或之後才會減息。

中金公司在匯率周報預測，中美經濟錯位預期可能續引導跨境資本流入，不排除匯率短期進一步升值的可能，預測本周匯率為6.7至6.9元。上周五高盛發布報告將1年後人民幣匯率由6.9元調升至6.5元。

港1個月拆息14連跌結束

另港元一個月拆息終止14連跌，升1.59基點至3.53905厘。隔夜拆息升23.44基點至2.21429厘，3個月拆息跌5.02基點至4.39631厘；6個月拆息升3.29基點至4.93458厘；12個月拆息升0.77基點至5.20839厘。