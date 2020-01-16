高盛料MSCI中國指數再升15%

高盛表示，中央政府大幅調整政策，帶動中國股市強勁復蘇，MSCI中國指數在去年11月升29%，創1997年7月以來最佳表現；2023年首周交易再升約8%，為1995年以來最佳開局。

瑞銀證券研究總監連沛堃表示，對2023年整體中國市場走勢積極樂觀，預期受到公司盈利的支撐，MSCI中國指數於今年底可見75點，即有逾一成的上行空間。他又指出，儘管整個指數從去年的低位有比較明顯的反彈，但不論跟歷史比較，或是跟MSCI全球指數比較，中國的估值仍是偏低，故今年較看好中國股市表現。

瑞銀：內地股市估值仍偏低

瑞銀證券中國策略師孟磊稱，隨新冠疫情及內房下行兩個不利因素逐步消退，認為市場有望收復過度下跌的估值，預計2023年A股盈利增長從4%反彈至約15%。他又認為，消費板塊當中的食品飲料、家用電器、休閒服務，以及成長板塊當中的電腦軟體和新能源電池產業鏈可看俏。