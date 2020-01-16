科網領軍 港股漲396點半年新高

北水續走資 沽小米美團

國指升142點或1.99%，報7286點。恒生科技指數收報4570點，升3.15%。北水經港股通淨流出12.25億元，為連續兩日淨流出。

其中小米（1810）被淨沽4.08億元，昨日上升7.65%，美團（3690）淨沽出2.16億元，昨日早段上升2%後，收市倒跌1.15%。騰訊（0700）則錄1.81億元淨買入，昨日上升3.61%。

中國內地昨日起取消居民出國限制，內地居民外遊意欲旺盛，旅遊股攜程（9961）升4.54%，南方航空（1055）和東方航空（0670）各升逾4%和3%。

教育部公布第二批全國職業教育教師企業實踐基地名單，要求各地創建互利共贏校企合作新模式，多隻教育股炒起，思考樂教育（1769）升22.37%，新東方在線（1797）升11.89%。A股上月底回升，加上內地推出政策紓緩房地產債務問題，有利險資，內地壽險股做好，中國平安（2318）升3.9%，中國人壽（2628）升2.87%。

昨日港股上升全面，各個板塊均見升幅，華盛證券經紀部董事李偉傑認為，現時氣氛利好，加上人民幣走強升至五個月高位，看好恒指可在本季升至22400點，不過相對強弱指數（RSI）已升至76點，反映港股已見超買，及後料會有調整，可以20天線（19878）作支持，未有持貨的投資者可待回吐後再部署。