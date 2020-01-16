摩笛唱好睇146元 阿里炒高9% 指受惠監管鬆綁 3年來首列科網首選

明報記者 蔡穎霖

大摩報告指出，預期阿里會受惠於中國經濟復蘇，帶動客戶管理收入增長，加上非互聯網行業驅動的雲收入重新加速，推動盈利增長。該行又認為，目前阿里市盈率和估值均具吸引力，10%自由現金流（FCF）收益率高於同行，而公司的股票回購計劃尚餘約220億美元（約1716億港元）。

大摩續稱，由於在過去1至2年間，阿里一直是市場的監管焦點，故認為在當前寬鬆的監管環境下，預料阿里將會受惠，表現將跑贏其他中資科網股。

高盛列「確信買入」名單

大摩又表示，任何關於螞蟻的積極監管事件，包括重組、許可、通過監管罰款消除懸而未決的問題，甚至恢復上市程序等等，皆能成為重新評估阿里的重要積極催化劑；例如近期美國上市公司會計監督委員會（PCAOB ）消除阿里退市風險的主要懸念，認為將使阿里受益，超過騰訊（0700）、美團、快手（1024）等在港上市的科網股。

投行高盛也發表報告指出，因應內地開關步伐快於預期，相信宏觀經濟將於今年第二季開始出現復蘇。該行續表示，互聯網行業監管常態化下，預計中資科網股將有更多上升空間，將阿里列入「確信買入」名單之中，同時上調微博（9898） 至「買入」評級，給予百度 （9888）、騰訊、BOSS直聘（2076）及滿幫（美：YMM）「買入」評級。

螞蟻：暫無啟動上市計劃

隨螞蟻上周六（7日）公布股權調整，馬雲正式放棄集團控制權，市場憧憬螞蟻重啟上市。不過，螞蟻發言人昨重申，集團目前仍專注於整改和業務升級，暫沒有啟動上市的計劃。事實上，螞蟻於去年6月時亦曾有相關說法，惟當時整改情况未及現時明朗。

郭樹清：平台企業金融整改已完成

與此同時，銀保監會主席郭樹清日前接受內媒訪問時透露，14家平台企業的金融業務專項整改已基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決；後續將實行常態化監管，鼓勵平台企業合規經營。