經濟

香港地產

宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎

【明報專訊】2023年首周，隨着本港與內地恢復通關，加上港府撤銷多項社交防疫距離措施，樓市氣氛明顯回暖，發展商密鑼緊鼓部署今年推盤大計。向來發展精品式中小型單位的宏安地產（1243）透露，計劃今年推出5個全新住宅盤，共涉約600伙（見表），以單位數量計為2016年後最多，意味進入推盤成熟期。除了「拿手」的中小型單位外，系內薄扶林豪宅擬於下半年推售現樓，是自2008年大圍戈林後，近15年來宏安地產首個純洋房項目。

明報記者 林尚民

宏安地產「太子爺」、公司行政總裁鄧灝康及宏安地產執行董事程德韻接受本報專訪時表示，雖然2022年本港樓市受多項負面因素影響，部分發展商押後推盤，但集團一直按既定時間表推盤。

踏入2023年，程德韻指出，計劃推出5個全新住宅盤，以樓盤數目計為集團歷年最多；單位總數涉約600伙，則是2016年後最多，當年集團推出馬鞍山薈晴及薈朗，合共提供逾1000伙。

港島洋房供應少 通關帶動市場反應

至於計劃今年推出的5個新盤，最矚目為港島薄扶林道86A至86G號項目，為宏安系於2008年推出大圍戈林後，近15年來首個純洋房新盤；項目提供7幢洋房，各幢實用面積約4000餘方呎、連花園及泳池，計劃下半年發售現樓。

事實上，隨着通關效應，近日新盤市况已見明顯起色。鄧灝康表示，上述薄扶林道洋房項目，地理位置優越、港島洋房供應亦不多，加上駕車約20至30分鐘已可直達機場，相信市場反應會理想。

資料顯示，上述項目原為薄扶林道86A至86D號樸園，原為連停車場在內共樓高5層的分層住宅，宏安於2018年開始收購，去年與政府達成改契協議，放寬地盤覆蓋率，並補地價6535萬元。

鴨脷洲盤打頭陣今季推

至於其餘4個全新住宅盤，均屬主打中小型單位的The Met系列，其中兩個位於港島南區鴨脷洲，其餘兩個位處九龍黃大仙、牛頭角，主打開放式至兩房戶，其中鴨脷洲惠風街5至9號及鴨脷洲大街34至36號，將於今季打頭陣推出，項目共設有90個單位。

今年第二季擬推黃大仙鳴鳳街項目，該盤提供約200伙；下半年則推出鴨脷洲大街120至130號以及牛頭角定業街項目，前者提供約200伙，後者設約100伙。

去年賣樓套現近20億

至於宏安系去年賣樓成績，除全新盤大角嘴Larchwood外，其他以餘貨為主，包括已屆現樓的青衣薈藍等，年內共售約174伙、套現約14.86億元，期內集團亦售出旺角彌敦道575號銀座式商廈Ladder Dundas 16層樓面，套現逾5億元，連同住宅，即去年全年套現接近20億元。

（發展商專訪）

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