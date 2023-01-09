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若社福援助可轉移 助灣區退休

【明報專訊】每個人對退休的理想地方各有不同，有部分人會想在醫療先進的地區，有些人會考慮生活成本問題等。而香港退休計劃協會發表報告，提出了六大建議，包括在稅務及社會保障福利援助轉移方面，可加快大灣區其他城市成為香港市民的理想退休目的地。

明報記者 龍彩霞

據香港政府統計處的研究顯示，57.9%受訪的退休人士有意移居大灣區的內地城市，其中以深圳及廣州為首選。

香港退休計劃協會大灣區研究小組聯席負責人兼美世亞洲財富及投資業務負責人李子恩表示，香港市民計劃在其他大灣區城市退休，主因是廣東的生活成本較低。此外，還有決定移居大灣區的五大關鍵因素，包括社會保障、強積金、退休金安排、醫療及護理、財務規劃及稅務規劃。

現時港人移居大灣區其他城市，政府應提供社會保障福利的可轉移性。目前，香港、澳門及中國內地各自設有社會保障援助或保險計劃。例如香港向合資格居民提供「綜援」計劃及公共福利金計劃，而內地的社會保障保險，與澳門的社會保障制度則在資格及形式有所不同。符合規定條件，並選擇在廣東或福建省永久退休的長者綜援受助人，可申請綜援長者廣東及福建省養老計劃，繼續領取月度及年度長期補助金，但香港退休計劃協會建議在參與、供款或提取方面，進一步改善大灣區社會保障福利的可轉移性。這種關連性將鼓勵那些在區內工作的人士，包括退休人士，在大灣區的流動性。

香港退休計劃協會主席邱鎧平表示，強積金供應商應確保僱主及僱員認識大灣區這個退休選項。強積金為香港工作人口退休規劃的核心，目標只是達到退休需求，因本地退休人士已享有優質的公共醫療或私人保險。如本地居民計劃以強積金在大灣區內地城市或澳門退休，需要考慮生活水平、醫療水平及費用和匯率等方面的差異。同時，應開發創新強積金產品，針對大灣區獨有的問題。考慮到目前的可扣稅自願性供款及特別自願性供款，他認為可以推廣以大灣區主導的固定金額自願供款，藉以支持未來大灣區的醫療或居住費用。大灣區居民的特別自願性供款，亦應容許作為額外退休儲蓄。

宜針對灣區 開發創新積金產品

香港退休計劃協會大灣區研究小組聯席負責人兼羅兵咸永道會計師事務所金融服務部資產管理行業審計合夥人李琳表示，政府可以增加稅務優惠，鼓勵準退休人士自願向強積金計劃作出供款。香港退休人士的主要資金來源為強積金、投資、物業租金及保單付款。在大灣區居住的香港退休人士，不論是非居民納稅人還是居民納稅人，其強積金分派均毋須繳納中國個人所得稅，有別於其他資金來源。香港退休計劃協會建議政府，提高可扣稅自願性供款的稅務優惠，為準退休人士提供經濟誘因，作出更多自願性供款。這可增加他們的退休儲蓄，而這類資金毋須繳付個人所得稅。

現時，港人在內地居住183日或以上，便需要繳付內地稅，但應給予香港退休人士優待，即使在內地每年逗留超過183日，仍可保留非居民納稅人身分。 根據現行稅務政策，沒有中國居所，且在中國內地實際居住時間少於183日的人士屬非居民納稅人，而在一年內於中國內地逗留183日或以上的人士，則屬居民納稅人。納稅人身分及居住時間長短，會影響個人所得稅的金額。

倡可保留非居民納稅人身分

為推動大灣區成為香港退休人士的理想目的地，香港退休計劃協會建議稅務機關可考慮提供針對性的稅務優惠。如香港退休人士可獲視為非居民納稅人，不論在內地的逗留日數多少，他們的居留彈性將會更高，可增加在大灣區退休的吸引力。

香港退休計劃協會主席邱鎧平表示，大灣區作為退休目的地具有明顯優勢。雖然如此，社會保障計劃及退休金安排的可轉移性、透明度及跨境連接應要進一步加強。當局也應關注調整醫療護理標準，並提供財務激勵措施，讓有興趣在大灣區退休的香港市民安心。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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