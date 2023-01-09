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綠楊新邨本月呎價彈一成

【明報專訊】踏入2023年，樓市氣氛受香港及內地通關消息帶動，二手交投明顯轉旺。荃灣老牌屋苑綠楊新邨於本月首5天，已連錄5宗成交，逼近12月全月約7宗的水平；至於該屋苑本月平均實呎約13470元，較上月12242元反彈一成。代理表示，通關消息帶動下，綠楊新邨近期交投市况明顯好轉，「小陽春」已偷步出現，屋苑最近更有個別業主暫時封盤，觀望通關後市况再定價，屋苑樓價有望於今季內回升5%至8%。

明報記者 容婌維

中原高級分區營業經理王壹鳴表示，屋苑近日錄得1宗反價成交，為A座高層6室，實用面積445方呎2房間隔，原業主最初叫價720萬元放盤，及後四度減價至638萬元，並打算暫時封盤至農曆年後。

不過，單位日前突然獲一對準新人上車客洽購，業主即場反價至648萬元，再經議價後，最後以640萬元成交、實呎14382元；原業主於2010年6月以260萬元買入單位，持貨12年轉手，帳面獲利380萬元或1.5倍。

綠楊新邨目前有約70個放盤，2房戶入場叫價約598萬元，3房入場費約720萬元。

晉海4房1670萬沽 實蝕逾四成

整體二手市况略為好轉，但個別新晉屋苑仍錄大額蝕讓。中原地產分行經理黃仕斌表示，將軍澳日出康城晉海新錄第2B座高層A室成交，實用面積1066方呎4房1套連工人房間隔、望海景，原業主早於2021年8月叫價2600萬元放盤，及後累減930萬元或36%，最新以1670萬元易手，實呎15666元。

黃續稱，原業主於2017年11月以2236萬元一手購入單位，持貨逾5年，帳面蝕約566萬元或約25%，蝕讓金額、蝕幅均為屋苑歷來最大；據悉，原業主為內地人，購入單位時需繳雙倍印花稅DSD，即使扣除發展商提供之現金回贈，是次轉手，連各項使費計料仍需實蝕逾996萬元，實際蝕幅估計達44.5%。

盈翠2房685萬易手 料實蝕約5%

青衣指標屋苑盈翠半島新近亦錄實蝕成交個案，利嘉閣分行經理梁均耀表示，盈翠半島新錄7座低層B室成交，實用面積520方呎2房間隔，以685萬元易手，實呎13173元，略低於市價；原業主2017年以680萬元買入，持貨約5年，帳面獲利僅5萬元或約0.7%；但如果連使費計，料有機會實蝕逾34萬元，實際蝕幅約5%。

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