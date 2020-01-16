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TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅

【明報專訊】山頂向來是香港頂級豪宅地段，The V Group創辦人兼主席陳韻雲看中此矜貴賣點，早年以7.5億元購入山頂道20號屋地，打造全新洋房屋苑，並將法國莊園的典雅氛圍引入項目。屋苑4幢洋房已屆現樓，其中又以國際級影后妮歌潔曼曾入住的1號屋最受市場注目。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

山頂道20號正式名稱為「TWENTY PEAK ROAD BY V」，位於本港頂級豪宅地段，被翠綠山巒環抱，以白色石灰岩建造外牆，塑造出典雅格局。

屋苑提供的4幢洋房，實用面積3722至4740方呎，每幢均有獨立花園、泳池、升降機及車庫，其中實用面積最大的1號屋，樓高3層，現為4套房間隔；地下樓層為客飯廳，入門後為偌大的玄關位，住戶和賓客可先行在此整理衣物及隨身物件，再進入大廳。

4幢洋房組成 最大面積4740呎

客廳位置擺放布藝梳化及組合型茶几，牆身配上彩色長型吊燈，為簡約的空間增添趣味；客飯廳中間設置雲石吧枱及高身酒枱，可擺放大量屋主的珍藏。

至於飯廳則放有10人大玻璃餐桌及巨型水晶吊燈，凸顯豪宅氣派，由於妮歌潔曼去年來港拍攝劇集《Expats》時，曾租用此洋房約兩周，因此離港前，曾親筆寫感謝信給陳韻雲，此信件現時就正放在飯廳旁的半身櫃上，可見發展商相當重視這位貴賓。

妮歌潔曼曾入住 親筆撰感謝信

雖然屋苑內外均有濃厚法國莊園風格，但廚房配套設施兼顧戶主烹調中西餐的需要，除常見爐具外，還設置中式炒爐及抽油煙機，配合不同住戶需要。

另外，大廳連接的花園面積約1472方呎，外有綠樹，適合講求私隱度的住戶。1樓為兩間睡房及家庭室，睡房均以淡雅風格設計，但每間房的睡牀均可三邊落牀，空間寬敞；家庭室則可供住戶作小型聚會之用，由於未有設置大型入牆家具，住戶可按需要改動此室的用途。據悉，妮歌潔曼入住期間，曾將部分地方改為私人健身房。

屋苑特設保鑣休息室

2樓原則屬家庭廳及主人套房，現時經設計師稍作改動，優化成特大主人房及另一套房，其中主人房分為三個區域，休息區設計溫馨和諧，外望維港；衣帽間有一排高身鏡門衣櫃，可收納大量衣物；套廁則採用酒店式設計，配合雲石牆身及地磚，別具氣派，難怪當日會吸引影后入住。

值得一提是，洋房位處單邊，因此天台可享更開揚景觀，加上屋苑位處太平山霧線之下，即使在春季，仍可享維港景，而且天台足有1085方呎，可舉辦各類型聚會。至於附設的按摩池，可讓住戶在自然環境和清新空氣下擺脫一日的疲勞。此外，洋房亦附設車庫，供住戶停泊愛車。至於屋苑特設的保鑣休息室，為4幢獨立屋所共享，屬本港罕有的屋苑設施。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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