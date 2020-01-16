經濟

香港地產

INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億

【明報專訊】市場憧憬通關後，本港經濟和樓市將逐步復蘇，而昨日為恢復大規模通關首天，新盤市場單日錄約55宗成交，帶動2023年1月至今新盤成交量達約120宗，已佔上月全月約280宗成交超過四成。昨日交投最暢旺的新盤為恒地（0012）旗下、樓花期約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna （項目第3期），單日沽出46伙、套現逾2.3億元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民稱ONE INNOVALE-Cabanna除以價單形式售出45伙標準戶外，亦標售E座地下2室特色戶，實用面積338方呎另連258方呎花園，成交價682.76萬元、實呎20,200元，創第3期呎價新高。

利奧坊．壹隅沽2伙 呎價逾2萬

至於以價單形式售出的45伙，實用面積介乎231至458方呎，涵蓋開放式至兩房戶，成交價350.43萬元至719.8萬元、成交呎價11,636元至15,945元。另恒地同系大角嘴利奧坊．壹隅亦連沽2伙，套現1074.2萬元。售出單位包括第1座27樓N室、第1座10樓J室，分別屬實用面積206方呎開放式戶及265方呎1房戶，成交價496.98萬元及577.22萬元，呎價24,125元及21,782元。

澐璟售4伙吸金1.9億 豪客掃3伙

市區大額豪宅再錄大手客入市個案。華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連錄4宗成交、單日吸金逾1.9億元。市場消息指出，其中3伙由同一組本地買家購入，分別為第6座22樓、23樓及27樓A室，均為實用面積950方呎3房戶，成交價介乎3200.3萬至3618萬元、實呎33,687元至38,084元。成交紀錄冊顯示，買家採720日成交期，3伙涉資逾1億元。另第1座16樓A室屬4房戶，實用面積2088方呎，成交價8999.3萬元、實呎43,100元。澐璟去年底開售至今累沽約26伙、吸金總額約13億元。

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