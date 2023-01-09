通關剌激市况 天晉2房反價3%沽

中原高級分區營業董事伍錦基表示，上述天晉第3座高層D室，實用面積536方呎2房間隔，成交價965萬元、實呎18,004元；原業主2011年12月以486.82萬元一手購入，持貨11年，帳面賺逾478萬元或近1倍。

將軍澳廣場亦錄得反價成交，美聯區域營業董事劉卓豪表示，屋苑第5座中高層H室，實用面積476方呎2房間隔，業主原叫價710萬元，見市况好轉反價13萬元或約2%，以723萬元沽出單位、實呎15,189元；原業主早於2004年以185.35萬元購入，持貨約19年，帳面獲利537.65萬元或約2.9倍。

慧安園2房額印屆滿即沽 實蝕一成

不過，將軍澳同區仍有個別業主看淡後市，在額印稅（SSD）期屆滿後，蝕讓套現離場。世紀21物業分行經理魏仕良稱，慧安園第1座中層C室，實用面積411方呎2房間隔，以560萬元易手，實呎13,625元。原業主2020年1月以600萬元購入，持貨剛滿3年、額印期屆滿即轉手，帳面已蝕40萬元或約7%；連使費計，料實蝕逾69.6萬元，蝕幅約12%。

雖然通關帶動樓市氣氛回升，惟過去日十大屋苑交投量則按周錄跌幅。業界認為，業主開始收窄議價空間或反價，令成交拉鋸。據中原統計，十大屋苑過去2日錄約14宗成交，按周跌48%，當中兩個屋苑零成交，為藍田麗港城及東涌映灣園。

中原分區營業經理莊劍嵐表示，港島東指標屋苑太古城，新錄寶山閣高層C室成交，實用面積582方呎2房間隔，以920萬元易手，實呎15,807元。原業主早於1978年以16.8萬元一手購入，持貨45年，帳面獲利逾903萬元，升值約54倍。

新界區內地客預約睇樓增

此外，在本港及內地通關效應帶動下，沙田、上水、粉嶺等新界地區，均有內地客預約睇樓，帶動整區睇樓量回升。美聯分行市務經理李澤權稱，新界東過去兩日睇樓量按周上升約三成，預計末來一周成交量會陸續增加。利嘉閣高級客戶董事張漢榮則透露，新界北區周末兩日，不乏內地買家預約睇樓，但預計買家會先尋覓好心水盤源，再慢慢調動資金入市。