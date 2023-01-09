經濟

香港地產

強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境

【明報專訊】對於近年港府推出不少旨在加快物業發展進程的新措施，其中包括降低強拍門檻；宏安地產（1243）近年就有多個屬於收購市區舊樓、再重建的住宅項目，宏安地產行政總裁鄧灝康不諱言，在政府公布降低強拍門檻後，旗下部分項目已經加快收購進度，亦有部分「釘子戶」叫價軟化，鄧灝康認為政府此舉除可助發展商加快收購過程，亦有助改善市民生活質素。

他認為，始終舊區舊樓的生活環境未如理想，對區內居民有一定影響，集團希望透過舊樓重建，改善社區環境。

對近期多幅政府官地以低價售出，鄧灝康指出，每幅地皮都有不同因素，如長實（1113）去年12月以87.03億元中標的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤，每方呎樓面地價低見6138元，但由於發展商需負責興建地下街，而且發展期較長，成本會較其他地產項目為高。

稱中小型地皮多以估值上限售出

他續稱，不少中小型地皮，都是以市場估值上限價售出，反映不少發展商都希望補充土地儲備。

新土儲目標 鐵路沿線市區地

另外，宏安地產執行董事程德韻補充，集團未來吸納新土地儲備的目標，主要集中在有鐵路、有商場的市區地帶，並以年輕人為主要目標。

宏安地產有不少樓盤，均是主打中細型單位，而港府去年為部分住宅項目，加設280方呎最細單位面積限制，程德韻表示，由於集團旗下不少項目都不受相關限制，不太受上述新規定影響，但集團會計算不同地區買家負擔能力，再因應各項目而設計單位的面積大小。

（發展商專訪）

上 / 下一篇新聞

港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
6新股同步招股 4隻獲超額認購
6新股同步招股 4隻獲超額認購
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
中金：金融政策支持 內房趨穩
中金：金融政策支持 內房趨穩
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：整改有望告終 阿里購22570
金子：整改有望告終 阿里購22570
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
技術取勝：騰訊升穿50周線
技術取勝：騰訊升穿50周線
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
蔡金強：2023中國修復的開始
蔡金強：2023中國修復的開始
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
李順威：留意儲局新通脹指標
李順威：留意儲局新通脹指標
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
王弼：經濟內傷 油價難爆升
王弼：經濟內傷 油價難爆升
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
湯文亮：反制是以戈止戰
湯文亮：反制是以戈止戰
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
布少明：樓市U Turn 重現生氣
布少明：樓市U Turn 重現生氣
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
綠楊新邨本月呎價彈一成
綠楊新邨本月呎價彈一成
若社福援助可轉移 助灣區退休
若社福援助可轉移 助灣區退休