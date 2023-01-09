經濟
馬泰陽

投資策略

馬泰陽：通關促北水南調 利樓市

【明報專訊】踏入2023年，好消息連連，日前政府正式落實內地與本港通關，勢將刺激資金流入本港，並率先帶領港股重上20000點關口，而樓市亦早已呈現回暖迹象。事實上，通關消息一出，有新香港人及「聰明錢」偷步入市，趁樓價未大幅上升時「執筍貨」，甚至有大手客狂掃一手盤，市場上亦錄得多宗買家「無睇樓入市」的二手成交，由於樓市氣氛轉旺，筆者預料今年樓價有望睇升10％或以上。

去年樓市受疫情嚴重打擊，一二手交投均創有紀錄以來的新低。一手方面，2022年錄近9180宗一手住宅註冊，較2022年的16650宗減少約45%，創自2013年一手銷售條例後的新低；而二手方面，2022年錄36974宗二手住宅註冊，較2021年的60332宗減少約38.7%，創自1996年有紀錄新低。

本港經濟及社會正步向復常之路，有不少發展商均推出貨尾單位「試水溫」；預料通關將有效刺激「北水南調」，而資金將加快流入樓市，有效帶動豪宅市道，資金將續追捧優質豪宅。預料發展商將重啟推盤步伐，屆時有望引發積壓多時的購買力釋放，雖然短期有機會凍結部分地區二手購買力，不過一手帶動市場氣氛升溫，二手亦將受惠寶。

過去3年因疫情影響，本港經濟及樓市一直靠「內需」支撐，但隨着內地與本港正式通關，有望帶動本港零售市道，經濟將逐漸復蘇。內地資金將成為帶動本港經濟及樓市的「火車頭」，並有望將積存多時的購買力釋放，帶領市場重回正常，以及踏入升軌，在樓價將追落後的情况下，仍然猶豫的準買家，必須加快作出決定，因市場普遍預期今次通關將會令樓價顯著回升。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]

上 / 下一篇新聞

港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
6新股同步招股 4隻獲超額認購
6新股同步招股 4隻獲超額認購
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
中金：金融政策支持 內房趨穩
中金：金融政策支持 內房趨穩
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：整改有望告終 阿里購22570
金子：整改有望告終 阿里購22570
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
技術取勝：騰訊升穿50周線
技術取勝：騰訊升穿50周線
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
蔡金強：2023中國修復的開始
蔡金強：2023中國修復的開始
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
李順威：留意儲局新通脹指標
李順威：留意儲局新通脹指標
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
王弼：經濟內傷 油價難爆升
王弼：經濟內傷 油價難爆升
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
湯文亮：反制是以戈止戰
湯文亮：反制是以戈止戰
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
布少明：樓市U Turn 重現生氣
布少明：樓市U Turn 重現生氣
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
綠楊新邨本月呎價彈一成
綠楊新邨本月呎價彈一成
若社福援助可轉移 助灣區退休
若社福援助可轉移 助灣區退休