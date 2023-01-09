經濟
布少明

投資策略

布少明：樓市U Turn 重現生氣

【明報專訊】首階段通關落實，香港樓市終現黎明﹗實早於去年12月，內地與本港大幅放寬防疫措施時，本港樓市已見底，交投搶先反彈，及至免檢疫通關的消息一傳出，樓市更是出現「U Turn」式急轉彎。相信隨着未來「通關」加倍放寬，北水持續重臨，帶來外需，令樓市重現生氣。

觀乎新一年樓市，已經急現三大轉勢信號：第一是交投回升，特別是二手交投已經明顯反彈；第二是樓價跌幅更大幅收窄，由於個別業主信心恢復，議幅已經大幅收窄至個位數，部分「超賣」屋苑成交價已回升；第三是新香港人及投資客入市比例增加。

而第三點對本港樓市是非常利好。內地人對本港物業的興趣從未減退，即使是在疫情期間，內地買家比例仍佔高水平，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，去年首10個月，以姓名的英文拼音辨別出來的內地買家，佔個人買家於香港樓市二手住宅註冊量比率高達約8.2%，較2021年全年約7.2%增加1個百分點，連升2年，並創自2011年後的11年新高。相信隨着通關落實，內地買家的比例將會進一步上升。為迎接久違的內地客戶，美聯中國及香港的官方網站，以及名為「筍盤」手機程式，已於通關前增設專區，推介香港一手及二手好房，並提供豐富的置業資訊，介紹於香港買樓的優勢及重點。

購買力湧現，樓市首季肯定出現「大陽春」，一手雖然未有大型全新盤的供應，但預計交投仍會升近五成至400宗的水平；二手交投升約17%至3500宗水平。由於通關的速度較預期快，加上中港購買力「井噴」，帶動樓價回升，預期全年樓價可升10%至15%。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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