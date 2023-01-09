布少明：樓市U Turn 重現生氣

觀乎新一年樓市，已經急現三大轉勢信號：第一是交投回升，特別是二手交投已經明顯反彈；第二是樓價跌幅更大幅收窄，由於個別業主信心恢復，議幅已經大幅收窄至個位數，部分「超賣」屋苑成交價已回升；第三是新香港人及投資客入市比例增加。

而第三點對本港樓市是非常利好。內地人對本港物業的興趣從未減退，即使是在疫情期間，內地買家比例仍佔高水平，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，去年首10個月，以姓名的英文拼音辨別出來的內地買家，佔個人買家於香港樓市二手住宅註冊量比率高達約8.2%，較2021年全年約7.2%增加1個百分點，連升2年，並創自2011年後的11年新高。相信隨着通關落實，內地買家的比例將會進一步上升。為迎接久違的內地客戶，美聯中國及香港的官方網站，以及名為「筍盤」手機程式，已於通關前增設專區，推介香港一手及二手好房，並提供豐富的置業資訊，介紹於香港買樓的優勢及重點。

購買力湧現，樓市首季肯定出現「大陽春」，一手雖然未有大型全新盤的供應，但預計交投仍會升近五成至400宗的水平；二手交投升約17%至3500宗水平。由於通關的速度較預期快，加上中港購買力「井噴」，帶動樓價回升，預期全年樓價可升10%至15%。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]