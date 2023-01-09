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瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739

【明報專訊】2023年港股連升幾天後，上周五高開後曾上試21,300點，失敗後反覆偏軟。1月6日恒指跌60點，暫時守在250天線之上。

個股方面，ATM個別發展，多隻傳統藍籌股表現硬淨，港交所（0388）、匯控（0005）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）等，午後大市轉跌下卻仍維持升幅。港交所1個月累積升幅達一成，自10月尾低位反彈逾七成，上周四起連續兩天留意到有資金流入淡倉，如投資者認為升幅累積已深，想趁高做淡可留意港交熊證（66574），收回價415元，2024年1月到期，有效槓桿約7.5倍。或可用認沽證部署，可留意港交認沽（11446），行使價285.68元，2023年6月到期，有效槓桿約6倍。

銀行股走強，匯控今年開局升穿250天線後呈直線上升，曾升穿8月高位52.6元。如看好匯控，可留意匯控認購（25739），行使價54.88元，2023年4月到期，有效槓桿約11倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2022。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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