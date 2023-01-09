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經濟
2023年1月9日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
6新股同步招股 4隻獲超額認購
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
中金：金融政策支持 內房趨穩
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
環球經濟數據
金子：整改有望告終 阿里購22570
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
技術取勝：騰訊升穿50周線
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
蔡金強：2023中國修復的開始
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
李順威：留意儲局新通脹指標
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
王弼：經濟內傷 油價難爆升
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
湯文亮：反制是以戈止戰
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
布少明：樓市U Turn 重現生氣
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
綠楊新邨本月呎價彈一成
若社福援助可轉移 助灣區退休
技術取勝：騰訊升穿50周線
【明報專訊】阿里重上250天線（圖）
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