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王良享 政經良謀

投資策略

王良享：儲局鷹派堅持受考驗

【明報專訊】上周筆者在此指出，美國10年期國債孳息率在中國放寬大部分防疫措施後，反彈至3.9厘純粹是「膝蓋反應」（Knee-jerk reaction），不可靠；市場誤解中國復常會推高美國通脹之餘，美國經濟下行傾向將難以支持債息上升。上周五美國公布去年12月份就業報告，雖然失業率回落至3.5%，但平均時薪按月只上升0.3%，按年升幅更創下16個月最低升幅的4.6%。此外，美國全國供應恊會（ISM）非製造業採購經理指數更大跌6.9點，至49.6的31個月低點，美國10年期債息於兩個數據公布後下跌至3.56厘，比上周低0.33厘。

當去年第一及第二季度的美國國內生產總值分別下跌1.6%及0.6%時，美國ISM非製造業採購指數從年初的59.9下跌至年中的55.3，但仍然舒適地高於盛衰分界線的50以上。相比之下，12月份指數的49.6的含金量高，具備預示美國經濟又再接近衰退邊緣。受以上兩項數據影響，今年12月份聯邦基金利率期貨急升18個基點至95.445，反映市場預期美國聯儲局在上半年加息到4.75厘至5厘後，極可能在第四季就要開始減息。

下半年或減息 明年料停縮表

上周中聯儲局的12月議息結果中說明，聯儲局正在避免市場過早出現關於儲局會放棄壓抑通脹的誤解，同時再次強調今年內不會減息。聯儲局與市場角力已經半年有多，其不斷只強調就業市場強勁的說法很快就必須修正。

在高增值行業如高科技企業及金融業已經大幅裁員的今天，聯儲局應該快要搬龍門，筆者保持聯儲局只會再加息0.5厘的預期，而於下半年減息，並於明年停止縮表。

去年全年美股的下跌明顯是受到利率急升的影響，美國10年期通脹掛鈎債券的孳息率，從2021年底低位的負1.24厘反彈至10月底的1.84厘，升幅達3.08厘；美股的風險溢價則從2021年的9%急跌至2022年的2%，其後標普500指數隨10年期實際利率回跌至1.1厘，而從低位反彈13.8%至12月初的4080點。

當然，12月份美國10年期國庫債券又再強勁反彈0.6厘，導致標普500指數回吐6.7%。基於聯儲局愈來愈接近利率中性化的表現，市場將會開始比較注重盈利增長。

中港股市有望跑贏美股

以標普500指數為例，2022年的每股盈利約為219.8美元，而今年盈利增長為3%，則今年每股盈利為226.4美元。假設聯儲局於上半年加息0.5厘而於下半年減息0.25厘，上半年標普500指數的預期市盈率可回落至16倍，即標普500指數約於3622點見底；下半年標普500預期市盈率隨美國減息回升至18.5倍，則年底標普500指數可反彈至4188點。

隨着疫後經濟復蘇，中國股市的風險溢價今年內應可回升至5%，高於標普500的3%，而波動率則低於美股；兩者皆支持中、港股市跑贏美股。

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[王良享 政經良謀]

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