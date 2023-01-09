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投資策略

溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股

【明報專訊】中港落實通關，投資者憧憬有望刺激經濟加快復蘇，推動中港股市向好。港股表現尤其亮麗，上周四恒指曾升至最高21,396點，與去年10月31日的低點14,597點比較，約兩個月的時間累計升幅達6799點或47%。隨着市場氣氛向好，資金積極入市，現時實難以準確判斷高位水平，只是基於多項基本因素或已大部分反映，不排除後市有機會出現大市高位徘徊而個股輪流炒作的情况。另外，整體市場於短期內累積顯著升幅，估計會有更多企業趁機配股。如各位戰友決定要把握現時市場的樂觀氣氛而入市，建議控制注碼及做好風險管理。

有戰友問到我們對內地股市的觀點，今個星期本欄會為大家簡單分享。12月內地新冠管控放寬後，疫情顯著反彈，景氣短期顯著承壓，拖累A股表現明顯落後於港股。

惟預期1月中旬大部分城市的首輪疫情影響將逐漸消退，投資氣氛有望改善。我們留意到外資已開始佈局，惟從兩融數據可見，內地投資者暫時仍持觀望態度。至於中長線而言，我們預期2023年外資和內資對A股的看法均會轉向正面。外資對A股興趣有望進一步增強，原因包括中國經濟增速有望逆勢走高、中國通脹仍將處於低位、俄烏衝突對中國影響相對不大、聯儲局加息周期邁向結束，利好資金回流A股，以及A股估值相較全球主要市場偏低。

外資已開始佈局A股

內資方面，從資產配置角度而言，股市亦有望受追捧，因其他資產或投資前景受限制，包括債券市場違約消息頻傳，資金從固收類產品流出趨勢至少將持續一段時間；工行等國有大型銀行7年來首度下調了定存利率，後續仍有下調機會；全球景氣面臨衰退，2023年上半年商品難有趨勢性行情；以及2023年房價難明顯上行，對資金分流有限。

策略上，如果投資者現時持貨比重偏低，又不希望於現水平強行大幅加注港股，除可先觀望而候低吸納外，亦可分段建倉A股。當中可以留意南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF（3003）及華夏MSCI 中國A50互聯互通ETF（2839）。

今個星期的個股分享，我們會介紹友和集團（2347）。集團同時在線上（通過友和電子商務平台）及線下（通過零售店網絡，目前包括位於觀塘、長沙灣及銅鑼灣的線下零售店）營運其零售業務。以產品計，家庭電器佔收入達47.8%，另外電子產品亦佔20.5%。

在我們與管理層會面時，有兩點值得與大家分享。首先是集團成功借助科技，成功結合線上及線下零售渠道，令顧客感受到更佳的購物體驗。以線上銷售為例，除原有的1P模式（即友和自營電商業務）外，集團已於2022年11月21日正式試業其3P模式，意思是第三方商戶可於集團電子商務平台上向消費者銷售產品。

友和拓第三方業務 轉型百貨電商

截至2022年11月21日，友和平台已吸引超過130名優質商戶加盟，新增超過3000個SKU，涵蓋1500個品牌，產品類別由5項大幅擴展至12項，新增類別分別為美妝及護膚、健康及保健、家居、母嬰、寵物用品、葡萄酒和烈酒，以及玩具。

另一方面，管理層表示，香港電子商貿行業經過了多年的發展，已形成了一定的競爭格局，目前市場的主要參與者受益於規模效應，形成相當程度的競爭壁壘。新入場者會比以前更難入局。友和作為其中一個主要的積極參與者，可望受惠。事實上，部分實力雄厚的財團相繼退出香港的電子商貿市場，反映新參與者的入場門檻高而經營具挑戰性。

截至去年9月底止中期業績，集團收益4.48億元，按年升30%。經調整純利為1575萬元，增長超過1.3倍；期內毛利率及經調整純利率均有上升。雖然集團暫時市值仍細，成交亦不足，但基於業務前景具擴張空間，大家可關注其未來發展。

（筆者為證監會持牌人，本人及有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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