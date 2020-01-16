林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135

短線而言，未來1至3個月，美元兌日圓預計大致保持於132至135之間區間發展，原因主要在於三方面。

日央行或重申寬鬆立場

首先，日本央行行長黑田東彥多次強調去年12月調整收益率曲線控制政策屬於一次性的舉措，旨在改善債券市場的整體運作。在1月18日的會議上，筆者預料日本央行將重申採取寬鬆政策的立場，有關措辭亦可望為市場對央行政策快速轉向的預期降溫。

事實上，日本央行過去幾周正正增加了債券購買操作的規模。另外，美日10年期政府債券收益率的差距，過去兩年來一直是美元兌日圓上漲的關鍵驅動因素，現時相比起該收益率差來說，近日美元兌日圓或已過度下跌，尤其是筆者本身亦預期短線美國政府債券收益率仍有上升空間。

最後，從技術角度來看，美元兌日圓亦開始出現超賣情况，意味匯價後市出現一段時間整固的機會亦有所上升。技術水平來看，筆者相信 134.65和137.30分別會是下一個關鍵阻力位。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]