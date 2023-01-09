經濟
幫你格價

投資策略

染疫取消行程 有旅保最多賠5萬

【明報專訊】隨着本港逐步從疫情中復常，不少港人已計劃趁即將來臨的農曆新年假期外遊。選擇旅遊保險時，首要留意取消行程及醫療的保障，確保自己或同行人士出發前或旅途中一旦確診新冠，涉及的財務損失可獲得旅遊保的保障，以保留資金待下次出遊。

明報記者 劉敬華

若不幸於出發前數日確診新冠，被迫取消旅程固然掃興，更不幸的是，已預付的酒店及機票等開支或付諸流水，尤其是一家大細出行，預付開支可逾萬元，因此選擇旅保時宜留意因確診新冠而取消行程的保障。是次比較6家保險公司的旅遊保險計劃，也提供因確診而取消行程的保障，保障範圍大多為賠償已預先支付並無法取回的交通費及住宿費，當中以安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A，以及匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的賠償額較高，均可達5萬元。

個別旅保醫療保障高達500萬

個別旅保，例如安聯旅遊保險單次旅遊保的旅程取消保障，涵蓋里數和其他積分兌換的機票，即假如受保人是以飛行里數、航空積分或會員卡積分兌換機票、火車票或船票，因染上新冠而取消行程，也可獲得賠償，賠償金額按該次行程時數計算，如一次飛行或航行時數達2小時59分鐘，賠償金額為500元。

順利出發後，旅程中仍有「中招」風險，由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民收費，收費會較高，使旅保計劃提供的醫療保障變得更重要。現時市面上大部分旅遊保險的醫療保障，均保障旅程期間感染疾病和意外受傷引起的醫療、手術及住院費用，當中亦已涵蓋新冠確診治療費用。

留意可否延長保險期

是次比較6家保險公司，均保障旅程期間因確診新冠引致的醫療、手術和住院之合資格醫療費用。若僅比較各計劃醫療保障總額，目前以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可高達500萬元，其他計劃的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元，當然各計劃醫療保障總額的差距，亦涉保費多寡的因素，因比較醫療保障額時要同時比較保費。

除醫療保障額外，還要留意旅遊保險計劃是否可延長保單的保險期，基於在海外確診新冠後的治療時間有可能超過原定的旅遊日數，倘若計劃保障日數不可延長，超過保險期的醫療費用便需自行承擔。如安盛「卓越」豐盛優遊樂、蘇黎世「易起行」、匯豐旅遊萬全保單次旅程保險計劃，也提供免費自動延長保險期的保障，最多可延長10天，MSIG iTravel Plus單次旅程計劃，則會因應保單中行程延誤及行程更改兩個保障項目中所訂明之原因，而自動延長保障期限，最長可達14天，藍十字智在遊更可因不能避免的延誤而自動延長保障期至21天。

疫情期間不少國家的經濟活動停擺，疫後失業率上升，再加上近期不少海外地區經濟受高通脹衝擊，經濟欠佳下罪案或增加，如憂慮行李、錢包、信用卡及旅遊證件被盜，選擇旅遊保險時宜比較計劃的行李、財物、錢財，以及旅遊證件等項目的保障金額上限。以行李及個人財物保障為例，其中以安聯旅遊保險單次旅遊金計劃的保障額較高，最高賠償額可達2.5萬元，該計劃並另設流動設備被盜竊保障，最高賠償額為5000元。

比較保障額的同時，要留意是否有自負額，以MSIG iTravel Plus單次旅程-計劃A為例，該保險提供的個人金錢、證件及額外住宿開支總保障額可高達1萬元，設自負額200元，同時要留意最高分項賠償額，如此項保障中可獲賠償於旅程期間直接因盜竊、搶劫或爆竊，而遺失之現金或旅行支票的最高賠償額為3000元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕新春出遊 旅遊保險 取消行程

上 / 下一篇新聞

港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
6新股同步招股 4隻獲超額認購
6新股同步招股 4隻獲超額認購
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
中金：金融政策支持 內房趨穩
中金：金融政策支持 內房趨穩
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：整改有望告終 阿里購22570
金子：整改有望告終 阿里購22570
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
許健生：2023年十大前沿科技初探（下）
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
技術取勝：騰訊升穿50周線
技術取勝：騰訊升穿50周線
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
蔡金強：2023中國修復的開始
蔡金強：2023中國修復的開始
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
李順威：留意儲局新通脹指標
李順威：留意儲局新通脹指標
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
王弼：經濟內傷 油價難爆升
王弼：經濟內傷 油價難爆升
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
湯文亮：反制是以戈止戰
湯文亮：反制是以戈止戰
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
布少明：樓市U Turn 重現生氣
布少明：樓市U Turn 重現生氣
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
綠楊新邨本月呎價彈一成
綠楊新邨本月呎價彈一成
若社福援助可轉移 助灣區退休
若社福援助可轉移 助灣區退休