經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：2023年十大前沿科技初探（下）

【明報專訊】上星期同讀者分享四個2023年需要注意的前沿科技，今日我再同大家分享埋其餘6個：

5）能源互聯網Energy Internet 

能源互聯網可理解是綜合運用先進的電力電子技術、信息技術和智能管理技術，將大量由分佈式能量採集裝置、分佈式能量儲存裝置和各種類型負載構成的新型電力網絡節點互聯起來，以實現能量雙向流動的能量對等交換與共享網絡。

從政府管理者角度，能源互聯網是兼容傳統電網的，可以有效地利用分佈式可再生能源滿足用户多樣化電力需求；從運營者角度，能源互聯網是能夠與消費者互動的、存在競爭的一個能源消費市場，只有提高能源服務質量，才能贏得市場競爭；從消費者角度，能源互聯網不僅具備傳統電網所具備的供電功能，還為各類消費者提供了一個公共的能源交換與共享平台。

6）Web3.0

隨着區塊鏈的成熟、平台化經濟與用戶價值的落差，加上大流行的關係改變了用戶習慣，生活及工作上更依賴互聯網。不過Web3.0是一個早產的嬰兒，事關不論頂層政策與底層技術、硬件與軟件，Web3.0還要一段時間才會趨向成熟。

Web3.0其實涵蓋多種的新興數碼科技及應用場景，包括區化鏈、元宇宙、NFT、虛擬人、人工智能、腦機界面（BCI）、數字孿生、DeFi、GameFi、SocialFi 、DAO、DApp、X2Earn等，是一個集成技術的概念，由用戶和建設者共同擁有的互聯網，具有資產上鏈及可編程、可組合的特點。

7）機械人

機械人從電影走進現實，特別這一兩年大家在商場或餐廳都不時見到一些服務式機械人出現，他們主要是做一些重複性的工作；例如消毒、送餐等等。隨着技術水平提升，機械人將會發展到不同的產業上應用，例如調酒師機械人、接待員機械人，甚至可以照顧家中小童及老人家的家傭機械人。

雖然機械人能夠代替人類處理很多不同的工作，有些甚至發展為軍事用途的格鬥式機械人 （Combat Robot） 。很多人都開始懷疑機械人加上人工智能發展，會否出現像電影未來戰士Terminator這樣對人類造成威脅的機械人？筆者認為科技是中立的，危險與否是在乎背後開發這個技術的團隊其理念與目的。

虛擬數字人漸成生活一部分

8）虛擬數字人

隨着人工智能、虛擬現實等技術的發展，虛擬數字人漸漸成為生活的一部分。好像日本人氣vtuber Gawr Gura，其YouTube頻道已超過400萬粉絲。虛擬數字人已在企業服務、影視動畫、文化傳媒等領域得到廣泛應用。iiMedia Research《2022-2023年中國虛擬人行業深度研究及投資價值分析報告》稱，2021年中國虛擬人帶動產業市場規模和核心市場規模分別為1074.9億元和62.2億元，預計2025年分別達到6402.7億元和480.6億元，增長勢頭強勁。

9）虛擬辦公室

韓國一間遊戲開發商Com2us在2022年下半年，讓公司共2,500名員工進入特別打造的虛擬辦公空間Com2Vers工作，成為首波「到元宇宙上班」的案例。

2022年全球未來勞動力研究發現，將近一半（46%）的Z世代職員認為元宇宙將成為他們未來工作的一部分。

2023年，可能有愈來愈多組織會感受到元宇宙的影響。同時，在疫情期間用戶暴增的Zoom，目前正在推出會議室和白板等功能。今年，我們有些人可能會戴上耳機與VR頭盔，參與更具沉浸感的虛擬會議、培訓課程和銷售宣傳。

10）產業安全

隨着「虛實融合」的深入發展，數字技術的在各行業中廣泛應用，引發了潛在的新型基礎設施安全、數據安全、數字產業鏈安全、網絡安全等一系列安全問題，面對挑戰，一體化防護和一站式數據治理、零信任安全體系、網絡威脅情報、Ethical人工智能、大數據、隱私技術等技術及理念驅動解决新型安全問題的新思路、新方法和新路徑。

香港電腦商會主席元宇宙產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

上 / 下一篇新聞

港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
去年5上市企業 累積總成交僅8000萬
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
曾撐美股IPO半邊天 去年急退潮
6新股同步招股 4隻獲超額認購
6新股同步招股 4隻獲超額認購
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
耗能元宇宙 如何推動綠色生活
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀Arend Kapteyn：美經濟差通脹放緩 下半年料大幅減息
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
瑞銀汪濤：人民幣可回升至6.5
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
數字經濟再被重視 中資科網領漲大市
中金：金融政策支持 內房趨穩
中金：金融政策支持 內房趨穩
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
百果園銷售網龐大 內地水果一哥 今午截認購 線上業務未獲利
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
阿里巴巴重申：在螞蟻股權不變
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
港息回復低水 銀行紛降中長期定存利率
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
農作物廢料變身生物煤 冀減少煤炭使用量
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
生物質燃料屬植物碳循環 被視可再生碳中和
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：整改有望告終 阿里購22570
金子：整改有望告終 阿里購22570
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：光伏玻璃股起動 福萊特有力炒上
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
張兆聰：運動股DECK受惠中國復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
伍禮賢：內地外貿料回升 中集逐步迎復蘇
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
尚渤投資管理：今年看好新興巿場回復增長
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
謝偉銓：運用創新科技 緩解停車位不足
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
染疫取消行程 有旅保最多賠5萬
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
林嘉文：美元兌日圓超賣 料企132至135
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
溫傑：港股累積升幅大 小心企業配股
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
王良享：儲局鷹派堅持受考驗
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：加息近尾聲 白銀今年料發光芒
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
陸振球：港股轉樂觀 埋下調整先兆？
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
林少陽：資金仍低配港股 調整可追貨
技術取勝：騰訊升穿50周線
技術取勝：騰訊升穿50周線
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
李聲揚：股巿估值比經濟好壞更重要
蔡金強：2023中國修復的開始
蔡金強：2023中國修復的開始
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
艾雲豪：黑珍珠隕落 巨星永垂
李順威：留意儲局新通脹指標
李順威：留意儲局新通脹指標
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
劉思明：恒指高位反覆 板塊輪流炒
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
何啟聰：好友續力撐 友邦購21681
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
瑞銀亞洲：開局破位上升 匯控購25739
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
摩根大通亞洲：美科技股受壓 納指沽10712
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
周顯：耀才派息當賣殼 有利股價
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
張佩儀：美面臨衰退 加息步伐料放緩
王弼：經濟內傷 油價難爆升
王弼：經濟內傷 油價難爆升
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
曾淵滄：大酒店具通關兼私有化概念
湯文亮：反制是以戈止戰
湯文亮：反制是以戈止戰
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
陳永傑：大手加息 美樓升幅放緩
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
廖偉強：移居來港人才 勢成新動力
布少明：樓市U Turn 重現生氣
布少明：樓市U Turn 重現生氣
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
馬泰陽：通關促北水南調 利樓市
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
宏安進賣樓成熟期 擬推5盤600伙 薄扶林豪宅涉7幢洋房 全逾4000呎
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
「殘到無得再殘」 鄧灝康料舖位租售價齊升
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
強拍門檻降加速收購 冀藉重建改善社區環境
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
通關剌激市况 天晉2房反價3%沽
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
INNOVALE 3期 單日沽46伙吸2.3億
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
內地客南下 新地15商場人流料升兩成
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
TWENTY PEAK ROAD BY V法式典雅
綠楊新邨本月呎價彈一成
綠楊新邨本月呎價彈一成
若社福援助可轉移 助灣區退休
若社福援助可轉移 助灣區退休