經濟

通關初期 內地客料難振港股 中央整改衝擊線上券商 業界先觀望

【明報專訊】中港兩地昨日正式通關，本港券商可再度跨境推介吸納內地客。惟中證監去年底高調發聲整改兩家線上經紀商富途和老虎證券，證券界認為會影響線上券商吸納內地客，預料通關後內地客來港開戶未必對港股交投有任何支持作用，須視乎通關一至兩個月後的疫情變化。

明報記者 馬意文

內地客為港美網上交易主要客源

據富途去年底擬來港雙重主要上市的上市文件引述香港諮詢公司根據香港諮詢公司灼識諮詢報告顯示，內地客在香港和美國的線上零售證券市場的交易額持續增長（見圖）。報告顯示，內地客在香港和美國的線上零售證券市場的交易額持續增長，當中港股由2020年的2702億美元，預測增至2023年的3180億美元，佔比約達24%；內地客美股交易所則由2020年的6000億美元，預測增至2023年的8000億美元。內地客明顯為提供港美股線上交易券商的主要客戶來源之一。

證券商協會主席陳柏楠表示，過去一年受疫情和其他因素影響，內地客交投大幅度減少，一般證券行的生意額下跌三成。雖然兩地通關後帶來更多便利，因內地客可親身到香港開辦證券戶口、銀行戶口等。加上在港券商亦會因往返內地的成本降低，增加往返內地推介投資產品，但預計首批來港內地旅客主要購買藥物，開立證券戶口的預期不多，對港股交投未必有即時刺激作用。

證券商協會：傳統券商影響微

對於中證監整改富途和老虎證券，陳柏楠認為本地券商以線上方式接觸內地客的比率較低，不會因無法拓展內地客戶大受影響，但此舉較對線上券商影響較大，因他們主要業務是經網上渠道聯繫內地客戶。

展望未來，陳柏楠稱，若要帶動業內生意，須觀望通關後最少一至兩個月的疫情變化。他預計中證監整改線上券商，對業界的影響是觀望政府具體處理方法，例如會否影響到跨境匯款的部分，繼而決定在內地推介或其他工作的策略。

根據灼識諮詢報告，2021年港股零售投資者當中，內地客佔比最高、達46.5%。香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，未通關前因防疫限制等要求，內地客在香港傳統券商的開戶數目受到一定打擊，網絡型券商則有明顯優勢。

隨着兩地通關，他認為中證監整改富途和老虎證券的事件，不會影響內地居民積壓多時的需求，相反預計對整體證券業帶來正面影響，因通關復常之後，兩地監管機構適時管控，減低復常初期人和資金的急速變化，導致金融機構執行不到位而出現漏洞。

相關字詞﹕中證監 通關 防疫 香港 疫情 美國

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