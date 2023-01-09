中金：金融政策支持 內房趨穩

上周四晚人民銀行發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，機制的內容是：新建商品住宅銷售價格按月和按年連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套住宅貸款利率下限，此政策最早提出於2022年9月29日，當時作為一個臨時性性策，有效期到2022年底。張文朗指出，人行這次的政策相當於將臨時性政策常態化。

住建部當日亦明確表態，部長倪虹在央視訪問中表示將「大力支持」第一套住房的購買，「合理支持」第二套住房的購買，「原則上不支持」三套以上住房的購買；住建部還指出，對於第一套住房來說，「首付比、首套利率應該降的都要降下來」，同時也明確了對「以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持」。

張文朗分析，人行的政策與住建部的表態，體現住宅房地產可能是2023年經濟工作中的一個重點，而上月召開的中央經濟工作會議明確提出要擴大內需，並且把「住房消費」作為擴大內需的一個重要手段，住建部與人行的具體政策都是在落實這一政策表態，因此向前看，房地產需求端政策仍有進一步寬鬆的空間。

上周人行住建部出招 促進住房消費

雖然2022年住房信貸的寬鬆政策沒有轉化為房地產銷售、投資的實質性回升，但張文朗認為，這主要是由於疫情、開發商信用風險和房地產的長周期下行，但是向前看，今年房地產市場有三個正面因素：「第一，疫情造成的不確定性在減弱。在疫情防控進入新階段後，中國已經宣布對新冠病毒實行『乙類乙管』，不再劃定高風險區、不再進行常態化核酸檢測，跨區域交流、國際交流恢復正常。雖然不確定性仍然存在，但是從國外經驗來看，在幾個月後，開放後的國家經濟社會總體都會恢復正常，因此私人部門面對的不確定性是在減弱的」。

人行4個月PSL達6100億 助保交樓

「第二，保交樓得到了實質性的資金支持，開發商信用風險也得到了初步緩解。2022年11月，單月新增抵押補充貸款（Pledged Supplementary Lending、簡稱PSL）達到3675億元人民幣，創下歷史最新紀錄（見圖），歷史上PSL主要用於棚戶改造的相關項目，此次可能用於對部分保交樓項目的支持當中。2022年9至12月PSL累積新增6100億元人民幣。根據我們的估算，如果全國保交樓困難的項目佔全國施工面積10%的話，那麼完成這些困難項目的全部交付需要資金約1萬億元人民幣。也就是說，央行提供的資金已經可能佔到保交樓資金需求中的一個不小的比例，考慮到還有商業銀行和其他金融機構的支持，我們認為可以對保交樓有信心。此外，從2022年第三季度開始，優質房企在『民營企業債券融資支持工具』的支持下開始逐步恢復債券融資，商業銀行也積極向優質房企授信，開發商的信用風險得到了一定的緩解」。

「第三，在經歷大幅調整之後，房地產的基數已經不高。中國本輪新開工面積的下行大約開始於2020年10月，距今已經有兩年多的時間，2022年全年新開工面積按年下跌接近40%，2022年10月相對2020年10月的新開工面積下跌57%，這樣的跌幅、下跌的速度和下跌的時間在過去30年全球歷史中都比較罕見」。

張文朗總結，隨着各種制約因素的影響逐步減弱，內地房地產需求政策的作用可能會逐步顯現出來：「雖然在長周期向下的過程中，房地產反彈的幅度和斜率可能不及此前，但是2023年房地產周期的企穩概率在上升」。

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