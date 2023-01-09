耗能元宇宙 如何推動綠色生活

富豪酒店擬建綠色都市

雖然同事不解的地方在於什麼是元宇宙，但讓筆者更留意的是，富豪酒店找來恒生銀行（0011）、大華銀行（香港）、city'super和南豐紗廠等，欲在元宇宙上打造可持續發展多元綠色生態圈，並透過寓教於樂的體驗，鼓勵大眾在元宇宙及現實生活中實踐綠色生活。

筆者認為，MetaGreen找來不同範疇的合作伙伴進駐，在「社區藍圖」和打造創新虛擬品牌體驗的層面上，項目的確值得留意。不過在元宇宙上推動綠色生活，筆者卻抱有懷疑。事實上，元宇宙對環境仍存有不少衝擊，首當其衝的莫過於能源問題。

元宇宙體驗有趣 耗電速度極快

隨着元宇宙概念盛行，筆者去年亦曾參與過在元宇宙平台舉辦的活動。以創新、噱頭的角度出發，活動體驗的確有趣；惟經過約一小時的活動後，筆者手機的電量直線插水，而且溫度飈升，深怕手機會「爆炸」。此外，數碼港的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」，去年也提供在The Sandbox參與的方式。奈何筆者在成功進入平台之前，感興趣的部分已經完結了。

不過，根據諮詢公司Mobiquity的一項調查發現，全球企業愈發關注元宇宙對其碳足迹的負面影響。資料顯示，雖然有56%的英國銀行正積極投資虛擬世界，但亦有67%認為元宇宙耗用的電力將對他們的碳足迹產生負面影響。

原本寓教於樂的確是個學習的好方法，但一方面燃燒着能源，一方面說要推動綠色生活，是否有些本末倒置呢？

明報記者 蔡穎霖

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