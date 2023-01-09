6新股同步招股 4隻獲超額認購

據統計，百果園集團獲2.6倍超額孖展認購、潤華服務獲超額1.7倍孖展認購；其他兩家超購低於1倍，分別是眾安智慧生活超額0.7倍孖展認購、樂華娛樂超額0.6倍孖展認購。當中較高超額孖展認購的百果園集團，公開發售額4895萬元，暫錄近2億孖展認購；獨家保薦人是摩根士丹利。

共籌最多20.1億

現正招股的6隻新股集資規模較小，合共最多集資20.1億元。當中最高集資額是樂華娛樂，最多集資6.1億元，佔同期的集資額三成。樂華娛樂獲得4名基礎投資者支持，合計申購佔全球發售近29%。保薦人是中信建投和招商證券。另據富途數據顯示，暫時仍未獲足額孖展認購的昇能集團（2459）和淮北綠金股份（2450），在港公開發售規模分別約3793萬元和1525萬元。此外，有5家公司已截止招股等待上市，包括粉筆（2469）、億華通（2402）、正味集團（2147）、美麗田園醫療健康（2373）和望塵科技控股（2458），當中粉筆在今日掛牌，一手中籤率是39.4%。

明報記者

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