經濟

港版SPAC起步慢 資金項目俱難尋 新年新氣象 王幹文：今年有望增至10間

【明報專訊】香港全新的SPAC（特殊目的收購公司）機制去年1月正式落實，碰到去年高通脹、加息、新冠病毒疫情纏繞及經濟增長放緩等不利因素疊加，仍然有5間SPAC公司上市（見表）。有「亞洲SPAC」教父之稱的諾圻資本創辦人王幹文表示，在加息周期下，投資者對SPAC公司的投資回報要求提高了，因此SPAC公司尋求投資者落注既存在難度，加上物色併購存在困難下，若然香港市場仍然只固守容許每股獲半份權證的做法，恐更難提供誘因吸引更多投資者。但是隨着通關、市場氣氛轉好，他認為今年在港上市的SPAC公司仍然有望增至10間。

明報記者 陳偉燊

最近王幹文有份策劃的美國SPAC公司Ace Global Business Acquisition（美：ACBA），落實以合併對價1.5億美元，與金山科技工業（0040）羅氏家族成員有份創辦的智慧農業系統解決方案關鍵組件供應商LE Worldwide合併，後者向客戶提供的方案本身面向歐美，因此機緣巧合下，選擇借助SPAC到美國上市。王幹文預料，該項合併方案有望在今年中完成。雖然他眼前有SPAC公司宣布併購的個案得手，但是他形容：「投資者已不想等」，直指投資者要求SPAC公司尋求合併的時間比過往為短。

所謂SPAC，是由沒有業務的空殼公司透過IPO集資上市後，專門去收購有發展前景的未上市企業，讓被併購公司借殼上市，其性質與私募基金相似。港股SPAC新股暫只接受專業投資者認購。

加息周期 SPAC公司贊助人承擔成本增

王不諱言一旦SPAC公司需時逾一年才能夠物色合併項目，加息周期下，在美國便往往出現SPAC公司每季補回利息給投資者情况，無疑令SPAC公司贊助人承擔成本增加。同時投資者要求回報相應提高下亦令SPAC集資難度提高，不能如過往般動輒上市融資到3億至4億美元，料未來只能夠吸金約1億美元。在港方面，同樣地投資者對回報有要求下，現有每股只給予半份權證做法，他料已難以給予投資者足夠誘因去認購SPAC股份，他認為，情况有需要去改善。

併購死線臨近 公司壓力增

隨着內地落實對外通關，他相信，向來對到海外上市有興趣的內地企業或會捲土重來，加上預料內地公司的財務狀况在今年相對較好，估值回歸合理下，料有利SPAC新上市數目增加。港股市場方面，他便估計今年最終會增至有10間SPAC公司上市，特別是在當局對發起人的要求清晰起來後，料今年SPAC上市的成功率較去年高，尤其會在下半年較為熱鬧。至於能夠物色到項目落實併購者，他則預期會在10間以內。他續稱，首批來港上市SPAC距離原定合併項目的時間日近，壓力相信會漸增。

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