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經濟
2023年1月8日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
螞蟻股東重組 馬雲失控制權 新股東為螞蟻高管 AH股再同步上市要等兩年
螞蟻估值降 限制阿里潛在升幅
呂麗君沽壹環特色戶予大劉 帳蝕17%
通脹憂慮減 美股三大指數做好
富瑞：內地客重臨對港樓市支持有限
中國外匯儲備3.13萬億美元 連升4月
衰退削垃圾債需求 企業融資難度增
基金經理受限交易指引 或致垃圾級信評企業破產
張宗永：網紅PK富翁
薛偉傑：AI軟件令掃描時間減半 紓緩磁力共振儀不足
馮其十：內地拼經濟宜「慢工出細活」
馮其十：內地拼經濟宜「慢工出細活」
【明報專訊】新年伊始，內地多省競相推出穩經濟政策，擴大投資、刺激消費多管齊下，盡快重振經濟之心溢於言表。惟新形勢下，經濟複蘇恐怕更需「慢工出細活」。
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