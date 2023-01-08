經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地拼經濟宜「慢工出細活」

【明報專訊】新年伊始，內地多省競相推出穩經濟政策，擴大投資、刺激消費多管齊下，盡快重振經濟之心溢於言表。惟新形勢下，經濟複蘇恐怕更需「慢工出細活」。

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