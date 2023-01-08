薛偉傑：AI軟件令掃描時間減半 紓緩磁力共振儀不足

因此，成立於2018年的韓國初創公司AIRS Medical想出了一條「絕橋」。簡單來說，這是不作完整的掃描，只作一半的掃描，然後利用人工智能技術來修正影像，令最後出來的影像有如傳統的完整掃描。

AIRS Medical環球業務拓展經理Aditi Joshi表示，該公司這套軟件稱為SwiftMR，產生的影像質素絕對無問題，清晰度甚至可能比傳統的完整掃描還高一點。

SwiftMR已獲美韓批准使用

在2021年，SwiftMR已分別獲得韓國食品及藥物安全部（MFDS）和美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，在同年第四季正式推出。截至2022年8月份，在韓國國內，這套軟件已經使用於超過13萬人次的MRI檢查。

截至2022年11月，在韓國已有120部MRI安裝了SwiftMR；新加坡亦有2部，美國有1部。香港亦有一些私營醫療機構正在試用SwiftMR，已安裝在4部MRI。

該公司去年還獲得2000萬美元的B輪融資，以便開拓國際市場。

明報記者 薛偉傑

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