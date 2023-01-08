基金經理受限交易指引 或致垃圾級信評企業破產

到期貸款收益不能再買新債 實力不足公司更難獲資金

這些限制最終可能會導致更多垃圾級信評的企業破產。在困難時期，這些公司往往要求債權人接受償還債務的時間延長，但CLO發行人可能由於自身的交易限制，而無法靈活提供這些延期，這使實力不足的公司更難獲得資金。

此外，CLO行業的部分規則，限制投資組合中的貸款加權平均剩餘期限（Weighted Average Life, WAL），以鼓勵一些CLO購買短期貸款，使垃圾債企業更難獲得長期貸款。Sycamore Tree Capital Partners聯合創始人Trey Parker指出，由於利率上升、潛在的經濟衰退及違約率上升，貸款發行人已面臨更嚴峻的借貸環境。

根據美銀的數據，約17%的未償還CLO再投資期已在2022年結束，2023年將有25%將會結束，兩者佔全部CLO約42%（見圖2）。隨着槓桿貸款的最大買家的再投資減少，尋求融資的風險較高企業所面臨的融資壓力將會增加，並將面臨更高的融資成本，令債務違約的風險上升。

[企業地球村]