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2023年1月7日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
去年2.6萬伙樓花申預售 20年最多 鷹君何文田站2期涉990伙 上月入紙成焦點
赤柱環角道豪宅地僅收4標書
建灝赤柱豪宅 最快今季推出
ST. GEORGE'S澐璟單日共吸金2億
施永青2500萬再沽新港中心單位 賣低2%
四大代理新盤佣金最少2% 競委會關注
CCL連升兩周 7個月首見
阿布扎比銀行棄購 渣打仍升4% 分析：潛在併購喚起注意 反映現估值吸引
屢傳同業提購 渣打CEO：買家未必能消化
東亞銀行註銷回購股份 李國寶持股變相拉高
恒指高位整固 21000點關失守
機構投資者增持中資股 MSCI中國ETF錄10.5億淨流入
「三道紅線」死線傳延長 綠檔房企負債增速不設上限
恒大擬下周三會見離岸債券主要持有人
積金易進度延8個月 料下半年完成測試 積金局主席：已要求承辦商解決問題 追回進度
欠供強積金去年升一成 積金局研增罰款
成交逾百億股 鼎豐股價飈近六成
日前曾飈2.8倍 尚乘數科昨早段回落三成
LME主席不連任 任內鎳市爆風波
越秀交通投資170億人幣 擴建「廣州北二環」高速公路
外電：TikTok停聘顧問 與美安全協議或生變
美時薪僅升4.6% 通脹壓力紓 上月非農職位增22萬 勝預期
Tesla內地再減價一成
虛幣商輪流瘦身 Genesis再裁員三成
「網紅股」3B家居瀕破產
陸振球：留意筍盤消化後會否出現追價
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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