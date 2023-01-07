「三道紅線」死線傳延長 綠檔房企負債增速不設上限

拿地可用保函代替保證金

彭博社引述消息報道，內地監管部門擬延長「三道紅線」試點過渡期，同時將階段性上調房企負債年度增速上限。其中對「三線四檔」中達到綠檔的企業，不再設年度負債增速上限，且綠檔企業拿地可以用保函代替保證金。據報方案仍在審議中，相關舉措可能會調整。人行未有置評。

「三道紅線」於2020年8月出台，對地產企業加槓桿擴張設置了嚴格限制。三個監管要求包括要求房企剔除預收款的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於一倍，不達標會影響新融資。此後大量房企因銷售困難及融資渠道收緊接連發生債務違約。

自去年11月以來，中國已出台包括16條金融措施助「保交樓」、擴大內房企業融資渠道等支持房地產行業。日前有新政策推出，紓緩內房壓力及推動銷售。人行和銀保監會公告稱，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整長效機制。根據公告，新建商品住宅銷售價格環比和同比連續3個月均下降的城市，可階段性維持、下調或取消當地首套房貸利率政策下限。

近日消息令內房股連續多日飇升，當中龍光集團（3380）、合生創展（0754）及新城發展（1030）升幅最勁，分別升8.6%、7.6%及6.7%。