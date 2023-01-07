施永青2500萬再沽新港中心單位 賣低2%

資料顯示，施永青旗下施永青基金，上月底以2500萬元，售出尖沙嘴新港中心1座17樓05B室，面積約2047方呎，折合呎價約12,213元；施永青基金於2010年3月以約1801萬元購入，持貨近13年，帳面賺699萬元或39%。

兩度減磅 料套4375萬

翻查資料，施永青基金11月底曾以1875萬元、呎價約1.25萬元售出的同層03室，即今次售出單位呎價較11月底再低2%；施永青早前指，寫字樓收租回報低，寧出售物業轉為定期存款，而在短短一個多月內，該基金連售兩個新港中心單位，套現約4375萬元。

另第一太平戴維斯最新發表的2022年第四季香港寫字樓租賃市場報告指，季內本港甲級寫字樓租金進一步下跌，各區跌幅介乎1.5%至3.5%，拖累2022年全年租金下跌7.6%，較2019年高位回落多達30%，空置樓面則急增至660萬方呎，空置率亦由2021年年底的9.9%按年上升至10.4%。

另去年落成的380萬平方呎甲級寫字樓淨樓面，至今僅約19%獲預先承租；該行認為，雖然通關在即有助帶動商機，惟本年空置樓面面積甚巨，在好淡因素爭持下，預計今年甲級寫字樓租金仍續跌10%。

[香港地產]